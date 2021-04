Fernando del Solar sobre su prometida Anna Ferro: ‘Se la ha jugado conmigo’

A unos días de haberse comprometido en matrimonio, Fernando del Solar dio detalles de la propuesta con la que le pidió a Anna Ferro, su novia desde hace tres años, que se convirtiera en su mujer. Convencido de que es el amor de su vida, el conductor habló en entrevista con Ventaneando de qué fue lo que lo impulsó a dar el siguiente paso con Anna quien durante este tiempo de relación le ha demostrado que cuenta con ella, en las buenas y en las malas, pues recordemos que en diciembre de 2019, cuando el conductor pasó por una fuerte crisis de salud, su novia se convirtió en su principal apoyo. Después de superar aquella difícil etapa, la pareja está lista para escribir uno de sus capítulos más felices de su historia al unir sus vidas en matrimonio.

Fernando comentó que consideró importante que Anna Ferro tenga esta seguridad que le dará su papel de esposa y explicó: “Se la ha rifado, se la ha jugado conmigo, hemos tenido momentos increíbles, hemos tenido momentos nada que ver con increíbles, siempre ha estado ahí. Los peores momentos ya pasaron y creo que ahora queda cosechar lo más padre en la relación”, comentó. El conductor continuó: “Simplemente es darnos seguridad como familia y lo pasamos en los momentos difícil, ella al no tener quizá un papel o algo, fue más difícil tomar decisiones sobre mi persona o sobre cosas que había que ejecutar o qué hacer, de alguna manera es protegernos como familia, asegurarnos como familia”, explicó.

El presentador reveló que el matrimonio les darías certidumbre como familia: “Si, Dios no lo quiera, a mí me llegara a pasar algo, que ella se quede con tranquilidad, o al revés; si algo le pasara a ella, yo saber qué hacer con su nena y con todo lo que significa tener una familia”. Sobre si ahora que la boda está en puerta tienen deseos de tener hijos en común, Fernando explicó: “Ya los dos tenemos hijos, así que ya no pensamos en más hijos, estamos pensando más en pasear, cuando acaben la pandemia”, comentó el presentador quien la semana pasada sorprendió a Anna Ferro con una íntima comida, donde sólo estuvieron presentes sus más cercanos y en la que la sorprendió a la hora del postre con un anillo de compromiso.

En conjunto, la pareja también concedió una entrevista al programa Sale el Sol, donde Fernando reconoció que el confinamiento fue crucial para tomar la decisión de pedirle que se convierta en su esposa: “Era un paso que ya lo habíamos platicado mucho y teníamos ganas de dar, llevamos un año en pandemia, 24/7 y era la prueba de oro, si no me ahorcaba esta mujer, entonces, seguimos vivos, estamos contentos, la evolución como pareja era casarse”. Por su parte, Anna reconoció que la propuesta sí la tomó por sorpresa: “La verdad es que no me lo esperaba, porque ya lo habíamos platicado y no teníamos, ninguno de los dos, el plan de casarnos. Unos meses antes, me había dicho: ‘Oye, yo me quiero casar contigo’, pero me lo dijo y el anillo no me lo había entregado y yo decía, ‘Y el anillo, ¿pa’ cuándo?’, comentó divertida la prometida del argentino.

La hija de ella y los hijos de él, los cómplices de la propuesta

Para la sorpresa de Anna, Fernando contó con la colaboración de Franchesca, hija de Anna y de Luciano y Paolo, sus hijos, quienes fueron muy cuidadosos para que la novia no sospechara nada: “La primera que supo fue Franchesca, la hija de Ana, quien vive con nosotros, ella me ayudó a escoger el anillo. Cuando llegaron mis hijos, les contamos, ya lo sabían los tres niños y ellos planificaron todo para que Anna no se diera cuenta”, comentó. Por su parte la novia reveló que están planeando casarse el otro año: “Sí, una pequeña fiesta, para el próximo año, será muy petit, nada más entre la familia, por todo esto de la pandemia queremos ser muy precavidos”, finalizó.