Humberto Zurita: 'Ya nadie cabe en mi corazón como Christian'

A dos años del sensible fallecimiento de Christian Bach, su viudo, Humberto Zurita habló como nunca de su ausencia en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, donde recordó su multitudinaria boda y enalteció el gran cariño que el público le tiene a su esposa a quien constantemente está recordando en redes sociales: “Yo subo una foto de Christian, con algún poema para hacerle un homenaje a ella, por darle al público un recuerdo más de Christian y la subo lo más bella posible, como ella era, con un lindo poema, ya sea hecho por mí o sacado de alguien y los likes son impresionantes. Las mujeres la adoraban”, comentó el actor durante esta charla donde habló de su proceso de duelo.

Tras la muerte de Christian Bach, Humberto y sus hijos, Sebastián y Emiliano Zurita, decidieron honrar el deseo de la actriz de mantener en privado los detalles de su fallecimiento y aunque sí emitieron un comunicado de prensa dando a conocer su deceso, nunca han hablado de las causas. En esa línea, el actor habló, como nunca, del proceso de duelo que él enfrentó los primeros meses tras la partida de su esposa: “Primero, pasé por un ciclo que te deja muy dolido, muy triste y muy enojado de no poder creer cómo una mujer tan bella, tan inteligente, tan sana; no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, era bailarina, se fue”, explicó. Reconoció que al principio tuvo mucha rabia con la vida: “Yo sí pasé ciclos de tristeza, de no comprender, de enojarme con todo lo divino, como te digo, la naturaleza es cruel”, explicó.

Luego de meses lidiando con el dolor de la pérdida, Humberto optó por darle un significado a la muerte de su esposa, a quien describió como un hermoso tulipán que fue cortado de su jardín llevarlo a la vida eterna: “Yo creo que debemos de entender que tenemos un tiempo y que es lo único seguro que tenemos cuando nacemos, que nos vamos a morir, el problema es cómo nos vamos a morir”, explicó. En esta conversación, el actor aprovechó para desvivirse en halagos hacía su esposa a quien describió como una mujer única que además de belleza física poseía una personalidad arrolladora: “Su inteligencia como mujer, esa sí era una mujer empoderada, era una mujer adelantada a su tiempo, en ese sentido”, comentó.

El hecho de haber coincidido con el amor de su vida, provoca en Humberto un sentimiento de tranquilidad y pocas opciones de querer volver a apostar en el amor: “¿Te enamorarías?”, lo cuestionó Mara Patricia, a lo que él respondió con un: “Lo que pasa es que yo no me podría enamorar. Si tú me lo preguntas a mí, ya nadie cabe en mi corazón como Christian, ya tendría que entender esa otra persona que nuestro amor tendría que ser diferente, yo tengo hijos, yo conocí el amor, afortunadamente, porque la vida sin amor no tiene sentido y yo afortunadamente ya lo conocí. Y ahora, ya me puedo divertir”, explicó el actor quien, tras la muerte de su esposa, ha vivido una verdadera persecución por parte de los medios que buscan relacionarlo con otras mujeres.

El apoyo de sus amigos, fundamental en los tiempos difíciles

Tras la muerte de Christian, Humberto ha tenido que lidiar con los rumores que lo relacionan con tras actrices quienes, según explicó, no son sino amigas que le tendiendo la mano en los momentos más complicados, de la misma forma que lo han hecho sus amigos, información que no acapara los titulares: “Me han pegado a una o a otra, porque trabajamos juntos o porque somos amigos de verdad y vamos a comer. En aquel entonces, porque era muy reciente la muerte de Christian, pero es ahí donde ellos debieron haber valorado la amistad de los seres humanos, es cuando se te acercan personas que son como angelitos y que todo su interés es que no te sientas solo. Yo sigo saliendo con amigas mías, que son hiper amigas, como tengo hiper amigos y les agradezco profundamente su amistad de siempre y bueno, la vida continúa, pero sí pasé por ciclos”. Sobre ese tema, el actor fue contundente y aseguró: “Yo no estoy buscando nada, me lo han preguntado muchas veces”, finalizó.