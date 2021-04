Juanpa Zurita y el reto de darle vida a Alex en Luis Miguel, La Serie

La vida de Juanpa Zurita dio un giro definitivo aquel día en que oficialmente fue elegido para formar parte de Luis Miguel, La Serie, historia en la que interpreta a Alex, personaje inspirado en Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel. Desde entonces, las satisfacciones personales y profesionales han sido constantes, sobre todo ahora con el estreno de la segunda temporada, en la que además de redescubrir su faceta como actor desde un punto de vista más maduro, ha tenido la fortuna de compartir créditos con su guapa novia, Macarena Achaga. Una experiencia que ha sido del todo fascinante, según compartió a HOLA.com México, durante la charla en la que nos reveló detalles de cómo ha vivido este proceso que lo ha marcado de manera determinante.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Al ahondar en detalles sobre cómo ha sido para él dar vida al personaje de Alex, el también influencer reveló de qué forma han cambiado las cosas desde aquella primera temporada, una participación que, según afirma, ha tomado más fuerza durante esta entrega. “Alex tiene un giro bastante interesante, en donde toma un papel mucho más maduro y toma también una posición de involucramiento en la vida de Luis Miguel, mucho más grande que en la temporada uno… Así que para esta segunda temporada me preparé en cuanto se recibieron los guiones, fue un coaching súper particular porque las escenas de Alex son bien fuertes todas… En general son conflictos, es drama, noticias difíciles de digerir, es acciones complejas, que generalmente uno no tiene que hacer en su vida…”, dijo.

VER GALERÍA

Durante la charla con HOLA.com México, Juanpa también ha contado cuáles son esos aspectos del personaje de Alex con los que se identifica, más allá de que sus contextos en la vida real sean opuestos en muchos sentidos. “Creo que Alex es la persona que cuida por los intereses de la familia, y es quien está ahí sin importar la situación, es leal, es noble y creo que por esa parte yo me relaciono bastante con él…”. Al respecto, el también modelo y comediante, recordó cómo fue su convivencia con Alejandro, quien de alguna manera lo guio en la construcción de este papel que le ha merecido el reconocimiento de sus fans. “Alex siempre fue súper amable, súper abierto a platicar claramente desde un inicio, pues tienes esta presión y responsabilidad de acercarte lo más que puedas al personaje en la vida real y siempre partiendo desde un punto de respeto y empatía. De verdad, un gran tipo, excelente tipo súper abierto, sencillo, obviamente en su dado momento fue algo muy bueno porque me ayudó a poder dibujar el carril y la dirección de Alex…”.

VER GALERÍA

La ilusión de trabajar con su novia

Pero el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie trajo consigo otra satisfacción a Juanpa Zurita, y es el hecho de poder trabajar junto a su novia, Macarena Achaga, quien interpreta en la historia a Michelle, la hija de El Sol de México. “Maca y yo nos conocíamos hace mucho tiempo, hace como seis o siete años, de alguna u otra forma el universo volvió a cruzar nuestros caminos y coincide con el lanzamiento de la serie que es súper chistoso, cómo de repente los tiempos terminan así…”, aseguró el también modelo, que en días pasados compartió la noticia de su noviazgo con sus fanáticos, celebrando este momento con un video de la escalada que ambos emprendieron al Pico de Orizaba.

Por supuesto, Juanpa reiteró la gran admiración que tiene por la guapa actriz, refiriéndose a ella como una mujer llena de cualidades. “Estoy bien contento de compartir un proyecto con ella, se nota y veo por qué Maca está en donde está, creo que lo que ha hecho en la serie de Luis Miguel es impecable, es una mujer súper trabajadora, súper inteligente y pues por eso estoy enamorado… Es una niña que tiene muchísima luz y muchísimo fuego adentro y obviamente por eso está donde está y esas son las cosas que me hacen que la admire y eso es lo que me hizo que yo cayera…”, confesó.

VER GALERÍA

Actualmente, Juanpa se abre camino con éxito explorándose desde diversos ámbitos profesionales, ya sea como influencer, modelo, comediante, activista social y también actor, siendo esta última faceta una de las que le ha permitido formar parte de ambiciosos proyectos, como recientemente ocurre, a poco tiempo de que se estrene Mainstream, una película dirigida por Gia Coppola, de la que también forma parte Andrew Garfield y en la cual el joven de 25 años ha tenido una participación.