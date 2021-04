¡Ya se estrenó el reality de los Capetillo! ¿De qué se trató?

Como nunca antes, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han abierto una ventana a su intimidad familiar, luego de que finalmente salieran a la luz los primeros vistazos de su esperado reality show, en el que junto a sus cinco hijos: Alejandra, Ana Paula, Eduardo y los gemelos Daniel y Manuel, el matrimonio deja ver parte de ese universo que conforma su día a día. Eso sí, la reciente entrega incluyó uno de los instantes más significativos para la pareja, que se encuentra preparando su anhelado aniversario de bodas, con el que pondrán en alto el gran amor que los ha unido por casi tres décadas. Sin embargo, los planes de Biby para la celebración de este gran momento han inquietado a más de uno de los integrantes del clan, quienes no han tenido reparo en cuestionar sus ideas, como se puede ver a lo largo de este especial que retoma varios aspectos de su convivencia.

Según se aprecia, Biby tiene el enorme deseo de realizar un gran festejo para sus bodas de plata, por lo que busca la asesoría de un par de wedding planers, quienes han propuesto incluso hacer leves modificaciones en el rancho de los Capetillo, tan solo por mencionar algunos de los detalles por los cuales los miembros del clan se oponen a las ideas de la guapa actriz. De hecho, en un instante Eduardo reacciona un poco molesto, aunque luego de una charla logran ponerse de acuerdo. “Sí quiero festejar 26 años (de casados), pero no quiero festejar 26 años con mil 400 gentes, que me pinten la plaza…”, se escucha decir al intérprete, quien escucha con atención las palabras de su esposa. “¿Cuál es el problema? Si a mí me da tanta ilusión, que están nuestros hijos, que estamos bien, que estamos sanos, que podemos disfrutarlo ahorita… También tienes que comprender que es la ilusión que he tenido desde hace 26 años…”.

En este vistazo del reality, Biby también comparte cómo fue flechada por Eduardo, durante la época en que ambos trabajaron en la telenovela titulada Baila Conmigo. Por esos días, la actriz y cantante reconoce que el productor del melodrama les pidió que hubiera más química entre ellos para la grabación de las escenas románticas, por lo que pudieron todo en marcha para que eso fuera posible. “Fue un mes después o algo así cuando Eduardo me invita a cenar y bueno, hasta el día de hoy, así empezó…”, recordó. Entre oras cosas, la pareja comentó que al inicio de su romance nadie “apostaba” por ellos, pero el tiempo y la edad jugaron a su favor para hacer de su relación una de las más sólidas. “Problemas siempre va a haber, y son de las cosas que no te dicen cuando te casas… pero ha sido más lo bueno, ha sido mucho más lo bueno…”, comentó la guapa estrella.

Eduardo, un padre conmovido

En este vistazo del reality, Eduardo también se muestra como un padre muy cercano a sus hijos, razón por la cual no solo se pone triste con la partida de Ale a España, sino que también se toma un tiempo para brindar los mejores consejos a Eduardo Capetillo Jr, quien le expresa su deseo por incursionar en la música. “En mis principios como cantante, cuando llenaba estadios, cuando vendía millones de discos sí me rebasó el ego, sí me rebasó la soberbia, dejé muchas heridas profundas abiertas y muchas huellas de abandono abiertas que me llevaron a anestesiar ese dolor y me rebasó ese tema, eso te mata, eso te puede matar… la soberbia te mata porque de ahí parte todo…”, señaló el actor frente a las cámaras.

Y como todos los integrantes de la familia son protagonistas de este esperado especial, los fanáticos tampoco pudieron perderse la participación de doña Mari, la suegra de Biby Gaytán que se ha hecho famosa gracias a las recetas de cocina que prepara junto a su nuera. “Cuando me dijeron que se iba a casar… esto no va a funcionar (pensé)… Me gané una niña maravillosa. Es difícil que una suegra quiera tanto a una nuera, y la quiero porque tiene tantas cualidades y tanto cariño y tanto amor en su corazón, y es tan noble que por eso la quiero…”, señaló la matriarca.

