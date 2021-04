¿En dónde estaba Eiza González si no la vimos en la gala de los Oscar? La actriz se encuentra en nuestro país disfrutando de una visita a Oaxaca, donde la vimos conocer del proceso con el que realizan el mezcal

Después de causar sensación en sobre la alfombra roja de los Oscars hace un par de años, este 2021, Eiza González se convirtió en una de las grandes ausentes de esta gala, en la que Zendaya, nos la hizo recordar al utilizar un vestido amarillo, un tono que la mexicana usó en 2018, cuando participó por primera ocasión en esta entrega. Debido a la pandemia y a la nueva normalidad, esta gala se realizó bajo estrictas normas de sanidad y con un número reducido de invitados. En la gala de este año muchos se preguntarón ¿dónde estaba la mexicana? quien, este fin de semana, fue vista disfrutando de una visita a Oaxaca, México.

Si el año pasado lucía espectacular en una de las after parties del evento, este año, Eiza aprovechó los últimos días para viajar a Oaxaca, México, donde está disfrutando de unos días inolvidables en una región donde tuvo la oportunidad de conocer el proceso artesanal para hacer el mezcal. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias imágenes de este especial viaje a nuestro país donde la vimos muy cercana a la comunidad de San Dionisio Ocotepec, ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca, donde la actriz visitó la mezcalería Danza de los pájaros.

Receptiva a los usos y costumbres de la zona, vimos a Eiza disfrutar de una comida tradicional en la que la vimos colaborar poniendo las tortillas, hechas a mano, en el comal: “La familia que hace el mezcal nos invitó a comer en su hogar. Así que nos hicimos gorditas”, escribió la actriz en una de sus historias donde la vemos seguir las instrucciones de la señora de la casa quien la fue guiando para trabajar con la masa. “Aprendimos sobre mezcal en Oaxaca, mi México”, en otra historia donde la vemos al lado de uno de los agaves de donde se saca la bebida que ella describió como “baby maguey”.

Para esta visita, Eiza dejó el glamour de Hollywood para otro momento y la vimos con un atuendo cómodo en el que también imprimió su toque de estilo. Para disfrutar de la magia de Oaxaca, Eiza eligió una camisa blanca, jeans y tenis, para protegerse del sol la vimos utilizando unas estilosas gafas: “Te amo México, nada como tú”, escribió la actriz sobre otra imagen en la que aparece disfrutando del espectacular telón de fondo que ofrece esa zona de Oaxaca donde tuvo la oportunidad de conocer más sobre el proceso de esta bebida, una de las más representativas de nuestro país en el mundo: “Aprendiendo sobre mezcal en Oaxaca, mi México”, escribió en otra historia.

Eiza González, orgullosa de sus raíces

En los últimos años, Eiza González, se ha convertido en una de las actrices mexicanas con más presencia en Hollywood. Su talento y belleza la han hecho formar parte de grandes producciones como Baby Driver y recientemente en King Kong vs Godzilla, a pesar del éxito que está teniendo en la meca del cine, la actriz no olvida sus raíces, incluso se ha convertir en una orgullosa representante de nuestra cultura, para muestra este viaje a Oaxaca donde compartió con sus seguidores varios detalles y los invitó a conocer más sobre el proceso artesanal a través del cual se obtiene esta bebida. Esta no es la primera ocasión que Eiza utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores alrededor del mundo la belleza de nuestro país, pues cada que tiene la oportunidad vine para disfrutar de sus playas, donde la hemos visto en la Riviera Maya y en Los Cabos, donde el año pasado vacacionó al lado de Timothée Chalamet y un grupo de amigos.