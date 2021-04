Por primera vez, Esmeralda Pimentel habla de la depresión que sufrió

En más de una ocasión, Esmeralda Pimentel ha abierto su corazón para abordar públicamente diversos aspectos de su vida personal, como en su momento lo hizo cuando reveló lo significativo que fue para ella despedirse de su larga melena. Tras este radical cambio de look, la guapa actriz no solo recibió los elogios por parte de sus seguidores y amigos cercanos, pues contrario a eso, haber tomado esta decisión implicó algunas consecuencias, específicamente en el ámbito profesional, según confesó la intérprete, que entre otras cosas atravesó por una depresión, circunstancia que por fortuna ha quedado en el pasado. Mientras tanto, se mantiene enteramente feliz enfocada en un nuevo proyecto, razón por la cual hace ya algunas semanas viajó a la ciudad de Vancouver, en Canadá.

Sin ningún filtro, Esmeralda ahondó en las razones detrás de ese episodio personal que vivió a raíz de su cambio de imagen, compartiendo por primera vez esta experiencia de la que ha reflexionado a profundidad. “Creo que nunca he compartido esto pero hace un tiempo estaba pasando por una depresión súper fuerte porque todos los castings que hacía para México y para Latinoamérica, literal, todo el mundo me rechazaba por tener el pelo corto…”, dijo la estrella de telenovelas como Enamorándome de Ramón o El Candidato, a través de algunos videos publicados en sus redes sociales.

Lo cierto es que, ante ese panorama, Esmeralda no detuvo su marcha, buscando oportunidades de trabajo sin imaginar que en menos de lo esperado, las puertas de un proyecto tan anhelado se abrirían para ella, un acontecimiento que hoy celebra por todo lo alto y que ha tomado de pretexto para dar un importante consejo a sus fieles fanáticos. “Cuando llegó esta audición empezaron a pasar un montón de cosas súper mágicas y hoy estoy aquí en Vancouver formando parte de un proyecto que yo y mi familia veíamos, y del cual siempre quise formar parte, y lo único que les quiero decir es: ‘Nunca dejen de creer en ustedes’. No permitan jamás que nadie les tumbe sus sueños, y en los momentos mas difíciles sigan luchando, sigan creyendo en ustedes y les juro que la vida se los va a recompensar de la mejor manera…”, dijo.

Visiblemente conmovida y con la voz entrecortada, la estrella grabó su mensaje justo el primer día de su llamado, por lo que reveló cómo se encontraba, aunque sin dar detalles de la producción en la que ahora participa, en espera de que con el paso del tiempo la sorpresa finalmente sea desvelada. “Hoy es mi primer día de llamado de este proyecto tan hermoso que es un gran logro para mí en mi carrera. Me siento súper nerviosa y emocionada y agradecida con todas las personas que me han apoyado para estar aquí… Y ya estoy aquí en este camper, que no se los puedo enseñar pero es el camper más hermoso en el que he estado. No he parado de carcajear y de llorar, solo se los quería compartir…”, agregó.

Orgullosa de su cambio de look

Hace ya algunos meses, Esmeralda concedió una entrevista en la que se sinceró sobre cómo el hecho de haberse despedido de su melena le había dado otra perspectiva de sí misma, una idea que surgió a partir de la interpretación de un personaje, y que de alguna manera fue determinante. “Nunca me había sentido tan guapa, tan segura de la persona que veo en el espejo, nunca me había sentido más feliz y más consiente de la cantidad de tiempo que invertía en acomodarme el pelo, en peinarme, es tan fácil la vida con el pelo corto…”, comentó durante una charla con Javier Poza, en Radio Fórmula.

