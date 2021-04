¡Un cumpleaños lleno de adrenalina! Así fue el divertido festejo de Mía Rubín por sus 16 años

Siguiendo los protocolos de sanidad, este 22 de abril, Andrea Legarreta y Erik Rubín le organizaron un divertido festejo de cumpleaños a su primogénita, Mía, quien ya tiene 16 años. A diferencia del año pasado cuando, debido al estado de alarma que se vivía en nuestro país por el Covid-19, tuvieron que celebrar sus 15 años con una fiesta para cuatro, en casa, este año, aunque se han levantado algunas medidas de restricción, sí pudo compartir un pequeño grupo de amigos este especial día. Comandados por Andrea y Erik, ayer por la tarde un grupo de jóvenes, cercanos a Mía, disfrutaron de una jornada en Six Flags donde la festejada pasó un cumpleaños de altura.

A través de varias historias en Instagram, Andrea, Erik y Mía compartieron videos, fotos y momentos entrañables de este cumpleaños en el que la adrenalina fue el hilo conductor. Según se aprecia en las imágenes que la familia publicó, el grupo de cobijó a la festejada estuvo conformado por alrededor de 20 personas que acudieron al parque de diversiones para formar parte de los dulces 16 de Mía quien, apenas en diciembre pasado, realizó su debut en la música de manera más formar al protagonizar Raíces, el primer concierto vía streaming, donde compartió escenario con su papá, quien se ha convertido en su principal apoyo en su faceta como cantante.

En los clips que vimos de su visita a Six Flags vimos cómo todos los invitados de Mía llegaron en una camioneta donde todos entonaron Las Mañanitas, un momento muy especial de este festejo pues, vimos a la cumpleañera muy sonriente y conmovida por ver a sus papás, hermanas y amigos desearle lo mejor en su día. Ya en el parque de diversiones, todos los asistentes dieron lecciones de valentía al acompañar a la cumpleañera a los juegos más extremos, incluidos sus papás, sobre todo Erik a quien lo vimos a punto de disfrutar de una de las montañas rusas de este lugar. Con tal de complacer a Mía, vimos a Andrea y a su esposo muy cómplices y divertidos al lado del grupo de jóvenes a los que la cantante convocó.

Las felicitaciones de su familia en redes sociales

Antes de cobijarla en este festejo lleno de adrenalina, Andrea Legarreta, Erik Rubín y Nina, le dedicaron cariñosos mensajes de cumpleaños a Mía para quien siempre ha sido muy importante contar con el apoyo de su familia. Desde las primeras horas de este 22 de abril, la conductora de Hoy le dedicó un conmovedor mensaje a su primogénita de quien está muy orgullosa: “¡Dulces 16 princesa Mía! Qué emoción tan grande celebrar tus 16 años de vida mi amor. Te lo he dicho una y 1000 veces, celebró cada segundo de tu existencia. Anhelaba tanto ser mamá, te soñé tantas veces y el buen Dios nos premió por partida doble y nos envió a dos seres hermosos y llenos de magia”, escribió.

Por su parte, Erik Rubín también le dedicó un conmovedor mensaje que acompañó de una imagen de Mía cuando era una bebé: “Veo esta imagen y la tengo tan presente que parece que fue ayer. Tengo presente cada pequeño detalle de ese día. Me queda claro que tenemos una conexión muy fuerte. Te agradezco tu confianza, me encanta poder platicar contigo sobre cualquier tema, eres un ser de luz, sensible, inteligente, amoroso, simpática y talentosa”, escribió el orgulloso papá de la cumpleañera. Por su parte, Mía también agradeció a sus fans por las muestras de cariño: "¡Gracias a todos por sus bellas felicitaciones de cumpleaños! No puedo estar más bendecida con tanta gente que me quiere y que me da tanto amor como ustedes”, escribió.