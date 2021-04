Simpática, Anette Michel revela el motivo de su visita a Televisa: 'Ya tengo las llaves'

De lo más plena, así se encuentra Anette Michel en este instante de su vida, en que ha cerrado un importante ciclo tras despedirse de las filas de TV Azteca, empresa en la que pudo consolidar una exitosa carrera frente a las cámaras por más de dos décadas, no solo como protagonista de telenovelas, sino también al frente de la conducción de MasterChef México, cuya octava temporada concluyó a principios de marzo pasado. Ahora, a tan solo unos días de que la noticia de su salida fuera confirmada en una emisión del programa Ventaneando, la presentadora ha vuelto a acaparar toda la atención, tras la reciente visita que realizó a las instalaciones de Televisa, situación que avivó los rumores que ella misma se ha encargado de aclarar.

Ante la incertidumbre que generó su presencia en la televisora de San Ángel, las cámaras del programa matutino Hoy no perdieron la oportunidad de entrevistarla, espacio en el que Anette despejó todas las dudas en torno a la principal razón por la cual acudió a las instalaciones de Televisa. “En realidad tengo la fortuna de poder ser invitada y en este momento soy una invitada nada más. Como no tengo contrato en ningún otro lugar, puedo venir, pero básicamente es eso, aunque ya me dieron las llaves…”, dijo en tono simpático ante los cuestionamientos, haciendo énfasis en aquellos aspectos que en este instante son primordiales. “Que estés en donde te sientes bien, donde te traten bien, donde encuentres donde desarrollar lo que amas y lo que he hecho toda mi vida, de eso se trata…”.

Durante la plática, Anette también ahondó en cómo vivió la experiencia de asistir a Televisa, a donde habría acudido como invitada al programa conducido por Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, de Unicable. “Ahora con esta posibilidad de poder visitar aquí (Televisa) y bien, me siento muy a gusto…”, agregó la conductora, que incluso podría estar buscando oportunidades para incursionar nuevamente en la actuación, según reportó el matutino Hoy. Mientras tanto, sus fanáticos están muy pendientes de las sorpresas que la guapa tapatía pueda dar próximamente, aunque todo sigue siendo un misterio.

¿Cómo marchan las cosas en el terreno personal?

A la par de los éxitos que ha conquistado gracias a su carrera, Anette se siente muy agradecida por la estabilidad que prevalece en su vida personal, feliz de tener tiempo para permanecer cercana a su familia, que la ha apoyado en cada una de sus decisiones. “Yo sí me siento muy contenta y yo creo que a partir y después de la pandemia, olvídate. Uno vive todos los días despertando y: ‘Gracias Dios por todas las bendiciones que tengo, y pues soy una mujer muy feliz, me siento una mujer muy plena, tengo mucha estabilidad en mi vida…”, dijo visiblemente sonriente.

Por supuesto, Anette habló de su matrimonio con Gregorio Jiménez, quien ha sido su mayor cómplice de sueños a lo largo de varios años, un aspecto del cual se siente muy orgullosa y que le ha permitido evolucionar de manera significativa, así lo reveló en un instante de la charla. “13 años maravillosos, muy estables, somos muy buenos cuates, nos llevamos padrísimo, somos súper cómplices y nos admiramos mucho mutuamente, entonces yo creo que esas son como cositas bien importantes para un matrimonio…”, dijo la presentadora, que al mismo tiempo se mantiene muy activa en sus redes sociales, espacio en el que ya cuenta con casi un millón de fieles seguidores, a quienes pone al tanto de sus escapadas por la playa, y de las grata convivencia junto a su hijo Nicolás.

