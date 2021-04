A 27 años de ser ‘La Dueña’, Angélica Rivera se reúne con sus amigas del melodrama

Tras su divorcio con el expresidente Enrique Peña Nieto y luego de desempeñarse durante seis años como Primera Dama de nuestro país, Angélica Rivera decidió alejarse de la vida pública en Miami, ciudad que eligió para vivir con su hija menor Regina y para estar cerca de sus hijas mayor; Fernanda, que estudia música en Boston y Sofía, quien vive entre México y Estados Unidos. Aunque la mayor parte del tiempo opta por la discreción, siempre que la actriz es captada por la prensa o reaparece en redes sociales acapara titulares. En ese sentido, hace un par de días, causó sensación en Instagram al protagonizar un reencuentro con dos de sus grandes amigas del medio, Cynthia Klitbo y Aylin Mújica.

A través de redes sociales las actrices compartieron una selfie al lado de Angélica con quien, hace 27 años, compartieron crédito en La Dueña, melodrama protagonizado por Rivera, que se convirtió en uno de los éxitos más importantes de su carrera como actriz. Según escribieron en sus Instagram desde que su camino profesional se cruzó en aquel proyecto iniciaron una amistad de mantienen hasta el día de hoy: “27 años después de La Dueña. Gracias por estar en mi vida hermosas. Las amo”, escribió Cinthya Klitbo quien frente a las cámaras ha hablado en repetidas ocasiones de la entrañable amistad que sostiene con la exprimera dama.

Durante la pandemia, Cinthia Klitbo habló con los medios sobre el regreso a la actuación de Angélica Rivera y reconoció que le encantaría volver a compartir créditos con su amiga: “Desde La Dueña no hemos trabajado juntas, pero me daría muchísimo gusto, no hemos hablado de eso, nosotras hablamos de cosas más de amigas, no de trabajo, pero imagínate, estaría padrísimo”, comentó Klitbo al programa Sale el Sol, donde reiteró que su relación con Angélica es muy cercana desde que compartieron créditos en aquel melodrama estrenado en 1995. Para muestra, el apoyo que Angélica Rivera le brindó a Klitbo tras la muerte de su mamá, en 2014, cuando acudió al funeral para acompañarla, en la época en la que todavía se desempeñaba como Primera Dama.

Por su parte, Ailyn Mújica, quien también formó parte del elenco de La Dueña, proyecto donde también comenzó su amistad con Angélica Rivera escribió en su Instagram al lado de la imagen de las tres: “¡Qué delicia volver a coincidir! Las quiero mucho, 27 años de amistad”, escribió. Según ha contado Aylin Mújica, durante las grabaciones de La Dueña tuvo algunos roces con Angélica, pero gracias a Cynthia ahora son amigas: “Al principio fue así de que me tocaba el camerino y me decía: ‘Oye tienes el color del cabello y yo soy la protagonista’, pero con el tiempo, gracias a Cynthia Klitbo que es una de mis mejores amigas en México, nos juntábamos las tres y ya nos hicimos amigas y es una mujer maravillosa”, comentó en junio pasado Aylin en entrevista para Suelta la Sopa.

¿Se acerca el regreso de Angélica Rivera a la actuación?

Esta semana, además la reunión con Cynthia Klitbo y Ailyn Mújica, también en Miami, Angélica Rivera coincidió con el periodista Gustavo Adolfo Infante quien, a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen al lado de la exprimera dama que acompañó del texto: “¡Qué padre verte Angelita querida! Un abrazo afectuoso. Me dio mucho gusto ver a mi amiga Angélica Rivera en Miami. Guapísima”. Tal como lo describe el periodista de espectáculos, la actriz se encuentra en su mejor momento. Según narró el comunicador en su programa De Primera Mano, habló con la actriz de su próximo regreso, un suceso que cada vez está más cerca, aunque no dio detalles del proyecto que marcará su gran retorno a la televisión.