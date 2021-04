Danilo Carrera: 'A todos nos llega el momento de pensar en una familia'

A pesar de que en este momento Danilo Carrera tiene otras prioridades, está plenamente seguro del paso que desea dar en un futuro, y es el hecho de poder formar una familia. A corazón abierto, el actor ecuatoriano, que recientemente anunció su ruptura amorosa de Michelle Renaud, ha hablado sobre este tema, que sin duda ha despertado mucho interés entre sus fanáticos, quienes han sido testigos de su evolución personal y profesional a lo largo de este tiempo, en el que tampoco ha dudado en alzar la voz cuando ha sido objeto de rumores en torno a su vida privada, como reciente ocurrió al ser ligado sentimentalmente con una guapa reina de belleza.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la franqueza que lo caracteriza, Danilo reveló cómo es la relación que le gustaría tener en el futuro, visualizando su vida a partir del propio ejemplo con el que él creció, así lo dijo durante su paso por la reciente edición de los Latin American Music Awards. “Yo creo que (me gustaría) una relación como la que nosotros de pequeños nos enseñan. Un matrimonio bonito, con una persona con la que te puedas comunicar…”, aseguró el galán de telenovelas en una charla con People en Español. Así mismo, hizo evidente el ferviente anhelo que hoy lo invade al imaginar el instante en que ese sueño se cumpla. “Creo que a todos nos llega el momento de pensar en una familia, y yo espero no ser la excepción y me gustaría algún día tener eso…”, comentó.

Tras estas declaraciones, Danilo fue cuestionado sobre el por qué no tomó la decisión de hacer posible este sueño durante la relación que mantuvo con Michelle Renaud, quien en más de una ocasión ha expresado que nuevamente desea convertirse en mamá. “Todo llega a su momento, ya llegará mi momento para eso, ahorita no…”, aseguró el intérprete, quien ha sido muy claro al expresarse sobre cuáles son sus prioridades en este instante, en el que además ha tenido la dicha de seguir consolidando éxitos profesionales, entre ellos la publicación de un libro, proyecto que lo ha hecho sentir tan motivado que desea continuar con la escritura.

VER GALERÍA

Su enérgica respuesta a los rumores

Recientemente, el nombre de Danilo acaparó la atención, luego de que surgieran rumores de un romance entre el actor y la reina de belleza ecuatoriana Valeria Gutiérrez, con quien supuestamente había sido captado de paseo en la ciudad de Miami, asunto que él mismo aclaró al ser cuestionado por la prensa. “Yo nunca he desmentido nada de lo que han dicho, en mi carrera entera, ni he pues confirmado nada pues de lo que me han dicho, y no se vale…”, comentó serio ante las cámaras del programa Suelta la Sopa, espacio en el que además lamentó la manera en que se ha manejado toda la información. “Hoy sí te voy a decir que no se vale, porque dicen que me olvidé de Michelle, dicen que ya la superé, dicen que tengo una relación, es mentira…”, señaló enérgico.

En aquel encuentro con los medios, Danilo expresó su descontento con las versiones en torno a su supuesta vida amorosa, tomando en cuenta lo mucho que estas pueden herir a todos aquellos que guardan un sitio especial en su vida. “Pueden hablar de mí lo que quieran, pero no digan cosas que afectan a la gente que amo y a la persona que amo, porque ahí sí voy a tener que decirles que tienen que parar y que tienen que hacer bien su trabajo, hagan bien su trabajo y no inventen cosas que hacen daño a la gente que quiero...”, reiteró.

VER GALERÍA