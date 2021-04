La Choco y Atala Sarmiento sorprenden a sus seguidores con una charla juntas en Madrid

Cuando Atala Sarmiento salió de Ventaneando mucho se habló de cómo era la relación que sostenía con su cuñada, Jimena Pérez, quien es esposa de su hermano Rafa. Aunque en varias ocasiones han intentado rivalizarlas, lo cierto es que las conductoras tienen una excelente relación, así lo dejaron ver ayer durante un Live que realizaron en Instagram donde dieron a conocer que Atala se encuentra de visita en Madrid, donde también se encuentra su mamá. Después de jugar un rato al despiste, La Choco y Atala revelaron que se encontraba en el mismo lugar y que el enlace solo lo hicieron para cubrir esta sorpresa: “¡Hola!, ¿dónde andas?, que te siento lejos y cerca a la vez”, le dijo Jimena a Atala, mientras ella respondió con un: “Yo te oigo como si estuvieran lejísimos en otro continente, con retraso y todo”.

Antes de revelarle a sus seguidores que Atala estaba en su casa, Jimena se dijo muy feliz por tener a la mamá de su esposo en casa: “La suegris que está de visita y yo estoy muy feliz porque, además, para los momentos que hemos pasado, tener visitas siempre es una alegría, sobre todo, ahora que siguen sin dejar entrar a gente que no sea ciudadana, residente o gente que no tengan una visa especial, entonces, mi familia, por ejemplo, que no es ciudadana, ni residente, no ha podido venir a visitarme. Se supone que el 9 de mayo termina el estado de alarma en España y, en ese momento, ya van a poder venir a visitarnos”, dijo.

Después de anunciar que su suegra estaba en su casa, Jimena se enlazó a través de Instagram con Atala Sarmiento, protagonizando su primer Live como cuñadas, espacio que utilizaron para intercambiar con sus seguidores tip de belleza. Luego de un rato La Choco reveló la sorpresa: “Ata está aquí de visita en Madrid, pero ya se va mañana”, comentó Pérez. En tono de broma Sarmiento reveló por qué su visita fue tan breve: “Sí, ya me voy mañana a Barcelona, porque hay un poderoso motivo, yo me hubiera quedado más días, la verdad, pero les tengo que decir que mi guapo me sentenció porque ya llevo mucho viaje últimamente, que si México, que si Madrid, que si aquí, que si allá, puro paseo, me la ando pasando de arriba para abajo y digamos que anda celoso de la vida misma y dice que no le hago caso”.

Desde hace un par de meses, Atala Sarmiento no ha parado de viajar, luego de visitar nuestro país, recibió a Rafa y a su hermano en Barcelona y ahora es ella quien los visita, tal como sucede cada que la mamá de los Sarmiento viaja a España. Por su parte, Jimena Pérez utilizó este Live para hablar un tema del que le han preguntado mucho, sobre cuándo llegará a su casa Wasabi, el perro de compañía que le fue designado a su hijo Iñaki: “Hoy fue un día muy bonito porque le fin de semana conocimos a Wasabi, para los que nos preguntaba si ya vivía con nosotros, no, el proceso durará, más o menos, un mes y medio. Lo que tenemos que hacer es cada semana, Rafa y yo trabajaremos con él para que aprendamos cuáles son todas las reglas y todas las cosas que tiene que hacer para poder controlarlo y los dos estén bien y seguros”, explicó.

El tatuaje de Atala con su mamá

Antes de regresar a casa, en Barcelona, Atala y su mamá, doña Nuria Soler, decidieron sellar esta visita con un recuerdo que no olvidarán jamás: un tatuaje. A través de varias historias en Instagram Atala Sarmiento dio a conocer que a partir de hoy tiene un recuerdo en la piel, en complicidad con su mamá. Aunque no mostró qué fue lo que se tatuó, la conductora mostró que este diseño ahora adorna su brazo izquierdo: “Matching tattoos”, escribió Atala en una de sus historias donde se le ve a ella y su mamá listas para hacerse este diseño que ahora comparte. Según publicó la periodista de espectáculos, confiaron en el tatuador madrileño Nacho Caja para convertir su piel en un lienzo: “El gran @Cajatattoo poniendo su arte en mi brazo”, escribió la conductora quien, hasta ahora, no ha mostrado qué se hizo.