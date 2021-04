Aislinn Derbez se ríe de los rumores sobre su supuesto nuevo romance

A lo largo de su carrera como actriz, Aislinn Derbez nunca se había enfrentado a un rumor tan divertido, según sus propias palabras, como el que se publicó de ella esta semana. Después de que la revista TVnotas asegurara, en sus páginas, que la hija de Eugenio Derbez estaba estrenando romance con Jonathan Kubben, el influencer que recientemente formó parte del grupo de amigos con el que la actriz viajó a la Riviera Maya para celebrar su cumpleaños, la actriz ya reaccionó. A través de sus redes sociales, Aislinn desmintió que su corazón tenga dueño y hasta se río de dichos señalamientos, dejó claro que esta información está muy alejada de la realidad y más bien, la cercanía con el coach de vida, es solo por amistad y por una posible colaboración laboral, según explicó.

Sobre lo publicado este martes, Aislinn escribió en una de sus historias en Instagram: “Ahora sí me reí con todo lo que sacaron ayer (me han sacado notas falsas muy feas en otras ocasiones, que no dan nada de risa, pero estas están divertidas)”, la actriz continuó reconociendo que parte de lo escrito es verdad, como el hecho de que Jonathan Kubben sí formó parte de los amigos que la acompañaron a la Riviera Maya, tal como ella compartió en su cuenta de Instagram, pero el resto, incluso lo de que él es su coach motivacional, es mentira: “Que tal, cómo los medios amarillistas creen que por tener un 20% de información real, entonces se pueden inventar por completo el otro 80% con tal de sacar nota, pero bueno, así ha sido siempre”.

Utilizando el hashtag #Adondevamosaparar, Aislinn se mostró apenada con su amigo a quien le escribió: “Ya después contamos la verdadera historia jajaja @Momimfine ‘coach’, ¡qué oso!”, haciendo referencia a que sí se traen algo entre manos, pero no necesariamente es un romance, ¿será que el influencer vaya a aparecer en un episodio de La Magia del Caos? Por su parte, Kubben también utilizó una de sus historias en Instagram para hacer referencia a la fake news que está circulando sobre Aislinn y él: “La prensa ya no sabe ni qué inventar, ahora resulta que soy ‘Tu coach’, que vivo en LA, que nos conocemos desde hace años, y toda una historia que el mismo Disney no inventaría tan bien”, escribió el influencer.

¿Cómo vivió su separación?

Fue en marzo del año pasado cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron oficialmente el término de su relación, pero dejaron claro que seguirían muy cercanos por el bien de su pequeña Kailani, una promesa que cumplen hasta el día de hoy. Recientemente, Aislinn Derbez reveló algunos detalles de su separación del papá de su hija en un capítulo de la segunda temporada de La Magia del Caos, durante una charla con el actor estadounidense Justin Baldoni y su esposa Emily, a quienes les relató lo difícil que fue atravesar por un divorcio de forma tan pública: “Quiero decir, no fue difícil entre nosotros porque fue de una forma muy amigable, pero fue público. Fue desgarrador, para mí fue devastador”, admitió.

A la distancia, Aislinn ha podido analizar con detenimiento qué falló en su relación con el actor: “Creo que lo que yo viví es que mezclamos tanto las cosas que nos perdimos en el proceso, perdimos nuestras vidas individuales. Ponemos mucha presión en la otra persona para completarnos, para hacernos felices. También creo que se puede alimentar y crear una vida propia al mismo tiempo que mi pareja alimenta y crea una vida propia, y compartir nuestras vidas. Porque si nos volvemos dependientes y sólo vivimos la vida que es de los dos creo que puede ser complicado”, explicó.