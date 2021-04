Victoria Ruffo revela cómo ella y sus hijos vivieron el contagio por Covid-19

Ha pasado más de un año desde que el político Omar Fayad diera positivo a Covid-19, una situación que por fortuna logró superar y a la que se ha referido como a una “experiencia terrible”. Sin embargo, tanto sus hijos, Anuar y Vicky, así como su esposa Victoria Ruffo, tampoco se libraron de ser tocados por el virus, pues tiempo después, ellos tuvieron que hacer frente a esta circunstancia que por fortuna pudieron librar sin mayores contratiempos. De hecho, la actriz se ha tomado un tiempo para hablar sobre ese episodio del que no había compartido detalles, relatando cuáles fueron los síntomas que la aquejaron en su momento, así como las medidas que fueron implementadas en su hogar para evitar complicaciones.

Con la sinceridad que la caracteriza, la protagonista de melodramas como Corona de lágrimas o Cita a ciegas, contó cómo fue que el virus afectó la salud de su esposo, quien logró recuperarse siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas. Sin embargo, tanto ella como sus hijos tampoco se libraron de ser contagiados, revelando cómo cree que pudo haberse infectado. “Ya nos dio a todos. Omar fue el primero en enfermarse y estuvo bastante delicado. Tuvo fiebres de 41 y 42 grados, ya desvariaba. Cuando mi marido salió del Covid viajé a Pachuca. Eso fue en noviembre del año pasado, supongo que algo que entró del súper llevaba el virus y nos contagiamos Anuar, Vicky y yo…”, compartió en entrevista para TVyNovelas.

Tras conocer el diagnóstico, Victoria y su familia tomaron las medidas pertinentes, un periodo que recuerda con claridad, sobre todo por la serie de síntomas que presentó, a diferencia de lo que ocurrió con Vicky y Anuar, quienes prácticamente llevaron la enfermedad con más tranquilidad. “Estuvimos encerrados 20 días cada uno en su habitación. Gracias a Dios ellos fueron casi asintomáticos, se recuperaron sin problemas. Yo tuve algo de tos, diarrea, perdí gusto y olfato, y hasta hoy no los recupero cien por ciento…”, contó la estrella de telenovelas, que casi siempre suele ser muy reservada con los detalles en torno a su vida personal.

Una importante decisión de salud

Al conversar sobre cómo ha vivido la pandemia, Victoria también confesó haber tomado una importante decisión de salud, pues tras varios años fumando, finalmente dejó el cigarrillo, algo de lo que se siente muy orgullosa. “Dejé de fumar en plena pandemia. Un día hablaba con mi hermana Gaby y le dije: ‘Espera, voy a encender un cigarro’, lo encendí y me dio un mareo horrible, se me movió toda la casa, me dolían los ojos, la cabeza…”, dijo, asegurando que en ese instante pensó que incluso se desmayaría. “Como buena fumadora creí que era pasajero, le di una segunda fumada, sentí ganas de vomitar, apagué el cigarro y no volví a fumar, aseguró Ruffo durante su charla con TVyNovelas.

Eso sí, debido a su contagio por Covid-19, la actriz se ha mantenido muy pendiente de su estado de salud, por lo que ha acudido al especialista para revisar cómo se encuentran sus vías respiratorias, algo de lo que ha podido tener certeza durante estos meses. “En diciembre fui a ver al otorrino y me mandó una placa de tórax. Me advirtió: ‘Si estás mal te enviaré al neumólogo’. Y no, la sorpresa fue que mis pulmones están limpios. Otra bendición de Dios…”, dijo la intérprete, quien por ahora permanece muy cercana a su familia, y enteramente feliz porque recientemente ha celebrado su 20 aniversario de bodas con Omar Fayad, con quien ha escrito una historia de amor llena de gratos momentos, según contó en su plática con la publicación antes citada.

