¡Boda en puerta! Fernando del Solar se comprometió con Anna Ferro

Después de poco más de tres años de relación, suenan las campanas de boda para Anna Ferro y Fernando del Solar quien, hace unas horas, compartió con sus seguidores en Instagram, un clip del emocionante momento en el que le propuso matrimonio a su novia, con quien comenzó a salir durante el otoño de 2017. Encantado con la respuesta de su prometida, el conductor escribió: “Con toda la felicidad les comparto este importante momento y les presumo: ¡Dijo que sí!”. En el video, Fernando explica que para esta sorpresa contó con el apoyo de muchos cómplices, entre ellos, su hijo Paolo y Franchesca, hija de su prometida.

En el videoclip de la propuesta vemos a Fernando del Solar muy nervioso diciendo: “Estoy muy emocionado y se me complica platicar”. Echando mano de su preparación profesional, como buen conductor, el argentino continuó explicando: “Lo que hay aquí adentro es para ti, llevamos días planeando esto, con Franche, desde hace más de 15 días, ella escogió la canción me ayudó a escoger lo que hay acá y me encantaría pedirte… Que te cases conmigo”, dijo Fernando causando la sorpresa de Anna que, como primera reacción, se llevó las manos al rostro incrédula de lo que estaba sucediendo: “Te amo con todo mi corazón”, añadió Fernando.

Después de conocer la respuesta positiva de Anna, el conductor compartió en su cuenta de Instagram el video acompañado de un sentido mensaje: “¡Dijo que sí! La vida es un constante sube y baja. Cuando has pasado por tantas cosas, lo único que anhelas es tener salud, amor, felicidad y estabilidad. Sin duda, después de tanto andar, todo esto lo he encontrado al lado de la mujer que amo: Anna Ferro. Ahora tenemos decidido dar un gran paso y unir nuestras vidas para continuar siendo amigos, cómplices, compañeros, amantes, novios y próximamente esposo”, escribió en la primera parte de este texto.

Del Solar continuó agradeciéndole a Dios por haberlo hecho coincidir en esta vida con Anna: “Solo puedo decir que me siento muy afortunado por tenerla en mi vida y que agradezco a El Jefe por ponerla en mi camino en el momento preciso y cuando más la necesitaba”, finalizó. Por su parte, la orgullosa prometida del actor también compartió en esta red social el clip del momento en el que se comprometió con el argentino: “¡Dije que sí! Más que enamorada, emocionada y digo, acepto, acepto, acepto, con gran amor. Acepto a este hombre que me ha enseñado nuevamente a confiar, amar y quiero estar siempre a su lado, caminando, cayéndonos, levantándonos, aprendiendo uno del otro. Gracias @Fernandodelsolar porque contigo soy yo. Mi gran amigo, amante y próximamente…”, escribió.

La boda, un plan que ya venía pensando

El rumor de que Fernando del Solar y Anna Ferro planeaban unir sus vidas en matrimonio tomó fuerza en agosto del año pasado, situación de la que el conductor habló en entrevista con el programa De Primera Mano: “No hay planes (de boda) de hoy por hoy para mañana. Sí estamos viviendo juntos, llevamos más de un año viviendo juntos, más de tres años que andamos, estamos muy bien, realmente contentos como pareja, estamos creo que afianzados, nos complementamos bien, y eso está padre”, comentó en aquella ocasión el conductor. Aunque en esa conversación parecía que no tenían planes de boda, el actor admitió que sí era una idea que les hacía ilusión: “Si viene la boda el día de mañana, puede ser. Yo ya estuve casado y de alguna manera ya lo hemos platicado. Sí es algo que nos gustaría, tal vez una ceremonia, no tenemos fecha, pero seguramente será más adelante”, explicó en aquella ocasión.