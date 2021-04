'Me siento pleno', Juan Soler al hablar sobre su papel como abuelo

A poco más de un mes de haber debutado como abuelo, Juan Soler ha abierto su corazón para hablar del gran sentimiento que lo invade en estos momentos, en el que la presencia de su nieta Alfonsina, -hija de su primogénita Valentina Soler-, ha cobrado gran relevancia en su vida. Recordemos que días después del nacimiento de la niña, el actor tomó sus redes sociales para compartir los primeros vistazos de la bebé con todos sus fanáticos, orgulloso de esta nueva etapa en la que asegura sentirse pleno, pues más allá de los cambios personales a los que se ha enfrentado, el amor ha sido una constante entre los suyos, razón por la cual se encuentra enteramente agradecido.

Con el sentimiento a flor de piel, Juan concedió una entrevista para hablar de la entrañable llegada de Alfonsina, un acontecimiento tan anhelado para él y que finalmente pudo hacerse realidad. “Ahora que llegó mi nieta a mi vida me siento pleno. No hay cambios en mí, sí hay incorporación de más amor, de más responsabilidades, de alguien más que cuidar en mi vida, entonces me siento muy agradecido…”, dijo visiblemente feliz durante una charla con Televisa Espectáculos, una de las primeras que concede desde el nacimiento de la bebé, suceso que de igual manera ha llenado de ternura el corazón de todos sus fanáticos, quienes han celebrado con él esta dicha haciéndole llegar un sinfín de felicitaciones.

En ese mismo espacio, Juan también hizo énfasis en la armonía que prevalece entre los suyos, pues reconoce que a pesar de los giros que ha dado su vida a lo largo de este tiempo, como el hecho de haberse separado de Maki, el amor y cariño del que se rodea es simplemente infinito. “Me considero un tipo muy afortunado, tengo mucho amor alrededor mío, por más que estoy separado de Maki, tengo una gran relación, soy una persona muy afortunada…”, expresó el galán de telenovelas, quien suele ser muy reservado al compartir detalles ligados a su entorno personal, aunque de vez en cuando pone al tanto a sus fans de cómo marchan las cosas en el día a día, incluso a través de sus redes sociales.

Los detalles de la llegada de Alfonsina

Fue a finales de marzo cuando Juan Soler publicó en sus historias de Instagram los primeros vistazos de su nieta, quien nació en Argentina, país en el que radica su hija Valentina. “Te amo siempre”, escribió el intérprete en una imagen en la que se observa la carita de Alfonsina tomando una siesta, mientras que en la parte posterior izquierda de la misma aparece el rostro del intérprete, feliz de ser testigo de este momento que sin duda atesorará para siempre.

Cabe destacar que la orgullosa mamá también le dedicó un mensaje a su hija, revelando detalles en torno al parto que se dio antes de lo esperado. “17/03 Alfonsina, mi pequeña Leoncita. No pudiste esperar y saliste cuatro semanas antes, te estuvieron cuidando un par de días hasta que pudiste venir a casa con mamá y papá. Fueron días difíciles, de poder verte solo dos horas al día, llegar a casa y que no estés ahí. Pero todo pasó, y no puedo explicar la felicidad y la paz que siento, no me entra en el cuerpo. Llegaste para terminar de perfeccionar mi mundo, lo pusiste totalmente de cabeza y estoy segura que no tengo más nada que pedirle a la vida. Sos el regalo más perfecto que pude recibir. Te amo desde el primer día que supe que existías y va a ser así hasta mi último día. Gracias por llegar a mi vida y hacerme la persona más feliz del planeta…”, escribió la joven de 29 años.

