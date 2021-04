¡Ya falta poco! Aracely Arámbula debutará en TV Azteca

A tan solo unos días de dar a conocer que su imagen no podrá ser usada en Luis Miguel, La Serie, el nombre de Aracely Arámbula ha vuelto a acaparar titulares, esta vez por la noticia con la que se ha anunciado, de manera oficial, el ingreso de la guapa estrella a las filas de TV Azteca, ahora al frente de la conducción del programa televisivo MasterChef Latino, que estará integrado por participantes de Puerto Rico y Estados Unidos. De esta manera, se han despajado las dudas en torno a los cambios que ocurrirían en este espacio, luego de que recientemente se confirmara la salida de Anette Michel de la versión para México de esta producción, considerada una de las más exitosas de la pantalla chica.

La sorpresa de la participación de Aracely en esta nueva aventura profesional fue destapada en las redes sociales del programa, confirmando la fecha de estreno del famoso reality de cocina, que solo será transmitido a través de las plataformas digitales: YouTube, Facebook, la página web de MasterChef, así como en las apps de TV Azteca, según se puede leer en el promocional presentado este 19 de abril. “Nuestra cocina vuelve a abrir sus puertas, ahora para recibir todo el sazón de MasterChef Latino, ¿están listos para la nueva aventura culinaria? Gran estreno, sábado 1 de mayo, a las 12 p.m. en plataformas digitales”, se puede leer en la comentada publicación que ha recibido más de 80 mil “me gusta” y un sinfín de comentarios, ansiosos por ver a la intérprete en esta faceta.

Cabe destacar que a lo largo del video promocional, se observa a Aracely luciendo un vestido negro con escote, dando la bienvenida a los participantes que se sumaron a las audiciones de la competencia. “Cada uno de ustedes tiene el mismo sueño, pero solamente uno va a poder ser el ganador de los 100 mil dólares y del título que les va a cambiar la vida para siempre”, se escucha decir a la también actriz en una parte de la grabación, en la que además ha revelado que el casting de los concursantes se llevó a cabo en siete ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico, dejando claro que serán “tres maestros de la cocina”, los encargados de evaluar a los competidores.

El paso de Aracely por MasterChef

Recordemos que la historia de Aracely como conductora de MasterChef Latino inició en el año 2018, cuando a través de las pantallas de Telemundo se presentó la primera temporada del reality de cocina. Posteriormente, a inicios de 2019, anunció su salida del programa, pues por aquellos días estaba enfocada en la grabación de la serie televisiva titulada La Doña 2. “Gracias por todos sus bellos mensajes porque hoy hace un año que comenzó al aire MasterChef, un programa que amo, que me divirtió mucho y que fue maravilloso hacer la primera temporada. Mi ara familia bella, me han preguntado cuándo empiezo MarsterChef segunda temporada y les cuento que no podré hacerla por mis grabaciones de la Doña 2".

Por ahora, Aracely se encuentra muy activa dando prioridad a sus nuevos proyectos, a la par de mantenerse cercana a sus hijos, quienes son su principal motor para seguir adelante. Entre otras cosas, la actriz permanece muy pendiente de resolver algunos asuntos personales, tal cual lo ha revelado su abogado, Guillermo Pous, quien recientemente confirmó que la actriz ha dejado de recibir la pensión que Luis Miguel debe destinar a sus pequeños, por lo cual podría proceder legalmente contra el cantante.

