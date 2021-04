La mamá de Issabela Camil revela la verdadera razón de la ruptura de la actriz con Luis Miguel

Tal como ocurrió con la primera temporada, ahora que se estrenaron los primeros dos capítulos de la segunda entrega de Luis Miguel, La Serie, el público está ansioso por saber qué tan cierta es la información que se presenta en este proyecto en el que, según sabemos, los escritores se han dado algunos permisos para dramatizar situaciones. Una de las revelaciones que se hicieron al inicio de esta segunda temporada, fue la ruptura de Luis Miguel con Érika, conocida en la vida real como Issabela Camil y a quien en la ficción interpretó Camila Sodi. Según pudimos ver, la intensa búsqueda que el cantante hacía de su mamá, en esa época, fue lo que detonó el distanciamiento; sin embargo, Tony Starr, mamá de la actriz, recuerda que fueron otras las razones por las que Isabella decidió alejarse.

En el segundo capítulo de la nueva temporada de Luis Miguel, La Serie, se afirma que fue la falta de tiempo del cantante quien, estaba enfocado en encontrar a su mamá, Marcela Basteri, lo que provocó la ruptura con Erika quien, tras decidir terminar con el cantante se fue a vivir a Nueva York. Sobre este tema, Tony Starr, viuda de Jaime Camil, recordó que fue más bien el estilo de vida del intérprete de Cuando calienta el sol, lo que terminó por romper el noviazgo con su hija: “Él era cantante famoso, tenía otra perspectiva de la vida, ella tenía sus proyectos, la vida de él era muy pesada, la de cantar, vivir de noche, las fiestas, una vida muy diferente a la de Érika, ella nunca quería estar en esos momentos de gente y prensa”, comentó Tony en entrevista con Ventaneando.

Debido a la juventud de ambos y a la diferente forma de ver la vida, el romance entre Érika y Luis Miguel no prosperó, pero Tony no teme a la hora de asegurar que es su hija el gran amor de la vida del cantante, a quien ella veía como un hijo: “Entonces empezaron a tener distanciamiento, ninguno quería casarse. Pero el puro ambiente de él, no era el ambiente que Erika quería vivir y él empezó a hacer lo que sea, ella empezó a retirarse y eventualmente rompieron, pero eran jovencísimos los dos. El amor de la vida de Micky, sin duda, es Issabela, que para mí se llama Érika, pero sin duda”, comentó la exmodelo quien, durante la temporada en la que su hija fue novia de Luis Miguel, fue muy cercana al cantante.

El misterio del paradero de Marcela

Tony también fue cuestionada sobre si Luis Miguel en algún momento le confesó a su esposo, el fallecido Jaime Camil, qué fue lo que pasó con su mamá, Marcela Basteri: “No sé, yo creo que, si él hubiera sabido algo me hubiera dicho, pero quien sabe, a lo mejor supo algo y dijo, no sé, lo dudo, conociendo a mi marido, pero no te lo puedo jurar. Hay mil rumores de lo que pasó con Marcela, como seguro lo has oído, que se fue, que se desapareció, que la mataron, que, la verdad, nunca supe yo qué pasó con Marcela. Micky nunca me dijo, creo que él tampoco sabe la verdad. Nadie sabe y nadie supo, aunque Micky creo que trató de investigar, si encontró algo, no lo sé”, comentó reafirmando la versión que se presenta en la serie respecto a que el cantante prefirió no terminar con la investigación del paradero de su mamá.

La exmodelo también recordó el difícil momento que pasó Luis Miguel cuando su papá, Luisito Rey falleció, una situación en la que contó con todo el apoyo de la familia Camil que lo acompañó a Barcelona para despedirlo: “Se puso grave Luis Rey en España, en Barcelona. Yo estaba en Europa en ese momento, Micky se fue directo a Barcelona con Érika, Jaime se fue solo a alcanzarlos, para estar con Micky, en la muerte de su papá, yo los alcancé. Supusimos que se murió en paz, pero no, no y Luis Miguel tenía una relación, a veces, difícil con Luis Rey, entonces, cuando pasa su muerte y tienes asuntos no resueltos, todavía es más el sentimiento”, explicó Tony Starr.