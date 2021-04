El abogado de Aracely Arámbula revela detalles de la situación de Luis Miguel con sus hijos

En días pasados, Aracely Arámbula dejó clara su postura al confirmar que su imagen no podrá ser utilizada en la serie televisiva biográfica de Luis Miguel, situación que busca sea respetada en todo momento. A la par de esta circunstancia, la intérprete se encuentra enfocada en atender otro asunto pendiente, pues de acuerdo con el abogado de la actriz, desde hace ya un tiempo El Sol no ha cumplido con el pago de la pensión para sus hijos, por lo que ella podría emprender acciones legales en su contra. De manera puntual, el litigante explicó de qué manera se ha planteado esta circunstancia que ha cobrado mayor atención a lo largo de estos días, sobre todo a raíz del reciente estreno de Luis Miguel, La Serie.

En entrevista con el programa televisivo Ventaneando, el abogado Guilllermo Pous puso fin a la incertidumbre, revelando detalles de lo que ocurre, ante las noticias de que Luis Miguel no ha pagado por más de un año la pensión para los hijos que tuvo con Arámbula. “Lo que le puedo confirmar y que ya es sabido desde finales del 2019, principios de 2020, es que la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos…”, explicó, para luego revelar si este impedimento es raíz de la actitud asumida por el abogado del cantante, quien ha sido señalado de entorpecer el proceso. “No sé si efectivamente para entorpecer, pero quien sí es el filtro para lograr tener comunicación con el señor Gallego es su abogado, el licenciado Heredia. No se ha logrado traspasar esa barrera, por lo cual no se tiene absoluta certeza sí, efectivamente, hay una negativa o simplemente no se entera o lo omite, pero con quien se tiene comunicación es exclusivamente con su abogado, el licenciado Heredia…”, dijo.

De acuerdo con Pous, en este instante se está buscando una especie de acuerdo con el intérprete, quien de no responder al mismo tendría que enfrentar las consecuencias legales a raíz de una demanda que Aracely interpondría. Cabe destacar que en la emisión también se habló de otro incumplimiento por parte del artista, quien según se dijo se habría rehusado a entregar una camioneta a su ex, la cual estaba destinada para la exclusiva transportación de sus hijos. “La camioneta que maneja la señora Arámbula la compró con recursos propios, no se la entregó absolutamente nadie más. Si como parte del compromiso existía eso, lo que le puedo decir es que, al día de hoy, por lo menos no se ha cumplido…”, reiteró.

La alternativa legal de Aracely

Durante la charla, el abogado Pous también hizo énfasis en otra de las alternativas con las que cuenta su clienta si desea proceder legalmente en contra de Luis Miguel, y la cual tiene que ver con el estreno de la serie biográfica de El Sol, la cual ha tenido gran aceptación entre el público. “Se tiene la alternativa de presentar una demanda en contra de quien explota la serie, en este caso la plataforma digital, al igual que de la productora porque es quien recibe el beneficio por haber vendido la serie, y a su vez las cuentas del protagonista o de la persona que haya vendido los derechos de uso de su imagen o derechos biográficos…”, aseguró en Ventaneando.

En la plática, el litigante ahondó en cómo se llevaría a cabo este procedimiento, el cual si bien es un asunto complejo es posible de realizar. “Al final esta cadena desencadena en algo muy sencillo; a alguien se le retienen los ingresos para pagarle al que sigue y se realiza el pago directo a favor de quien lo necesita, y eso a través de una orden judicial no es algo sencillo pero no complicado al grado de poderse ver imposible, esa alternativa por supuesto que es una alternativa…”, aseguró, no sin antes mencionar que debido a esta situación Aracely ha tenido que echar mano de sus ahorros, algo que no ha sido sencillo debido las condiciones laborales que actualmente prevalecen a raíz de la pandemia por Covid-19.

