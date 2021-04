Qué pasa cuando la hija de The Rock se enamora perdidamente de Jason Momoa

Si de estrellas de películas de acción se trata, Dwayne Johnson es sin duda uno de los favoritos, gracias a su imponente físico e innegable carisma. Por ello no es de extrañar que en sus películas a menudo interprete al héroe, papel que desempeña también fuera de la pantalla, al menos para sus hijas: Simone Alexandra, Jasmine y Tiana Giana. Sin embargo, la más pequeña últimamente se ha vuelto fanática de otro superhéroe: Aquaman, tal como el mismo The Rock lo reveló a propósito del tercer cumpleaños de su nena. "Tia está obsesionada con Jason Momoa", escribió el actor refiriéndose al actor que da vida al heredero de Atlantis, y mostrando un video en el que se le ve junto a su hija mirando atenta la película. "¿Quién es más genial, papi...?", preguntó a su nena antes de que ella contestara segura: "Aquaman", sin despegar la vista de la pantalla."Ni siquiera esperó a que terminara la pregunta... La ironía aquí solo hace reír a mi alma y sonreír a mi corazón", agregó. La admiración de la niña llegó al punto en el que le pidió a su famoso papá conocer a la estrella de Justice League, y él no se pudo negar. "Tuve que hacer la llamada... Es lo que hace papá", escribió al compartir un nuevo clip de Tia, emocionada al ver el mensaje especial que le mandó su ídolo. "No puedo agradecer lo suficiente a mi hermano Jason Momoa por hacer que el cumpleaños de esta adorable niña de 3 años sea el mejor de todos. Su reacción no tiene precio...", escribió agradeciendo el lindo gesto de su colega. "Qué honor. Lo hacemos por nuestros bebés, para la próxima generación. Feliz cumpleaños bebé Tia, nos vemos en Hawái", comentó Jason, quien también retomó el video en sus propias redes socales. Haz click abajo para comprobar que la pequeña hija de The Rock es la fan número uno de Aquaman.

Loading the player...