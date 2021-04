Ariadne Díaz y Marcus Ornellas celebran 6 años de amor: ‘¡Feliz aniversario!’

Hoy hace 6 años, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas comenzaron a escribir su historia de amor. Echando un vistazo al pasado, la pareja agradeció este tiempo que trajo consigo el regalo más grande de su cariño, su hijo Diego. A través de redes sociales, los actores se dedicaron románticos mensajes con los que provocaron la reacción de varios de sus seguidores y de colegas del medio como Andrea Legarreta, quien les escribió: “¡Felicidades! Dios los bendiga siempre”. La pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos, recientemente, el actor hablaba de sus planes de boda, un evento en el que empezaron a pensar desde 2018, cuando se comprometieron.

Con un álbum en el que compiló las mejores instantáneas juntos, Ariadne Díaz le escribió a Marcus: “Felices 6 años amor. Las palabras no bastan para expresar lo mucho que te amo y todo lo que hemos compartido. Sin duda las relaciones de pareja tienen sus retos diarios y sus desafíos, pero siempre ha sido mucho más grande el amor, la confianza y la certeza de poder contar plenamente el uno con el otro y caminar juntos en esta vida. Te amo, te admiro profundamente y te agradezco tu enorme corazón desde el primer día que me vi en tus ojitos chulos”, conmovido por el texto de su prometida, el actor respondió con un: “Te amo Yosales. Gracias a ti, por tanto. Gracias por todo”.

Por su parte, Marcus Ornellas, también eligió las mejores fotos al lado de Ariadne y le escribió: “¡Felices 6 años mi amor! Gracias por tanto y por todo. Que vengan otros 6, 000 años más de crecimiento, aprendizaje, evolución y mucha risa. Te amo @Ariadne_diaz”, se lee al lado de tres imágenes, algunas de ellas, captadas durante su última visita a Puerto Vallarta, ciudad natal de la actriz y la que se ha convertido en el segundo hogar de la pareja. La actriz respondió esta publicación con un: “Te amo. ¡Feliz aniversario!”. Durante la pandemia, Ariadne compartió con sus seguidores qué pensó cuando vio por primera vez a Marcus: “Me acuerdo que lo vi, y dije: ‘Híjole, qué guapo, ha de ser un sangrón, Recientemente, el actor confesó en entrevista para”.

En esa charla en Instagram, Marcus y Ariadne reconocieron que, desde el principio su relación fue muy especial y fuera de los parámetros: “Nos conocimos, la primera semana ya estábamos hablando de tener bebés, de cómo se iba a llamar, siempre supimos que tendríamos un niño que se llamaría Diego, cinco meses después yo estaba embarazada, nueves meses después nació Diego… o bueno, hagan sus cuentas. Marcus me dio el anillo el 15 de agosto de 2018 y yo fui muy feliz, me emocioné muchísimo, pero seguimos sin casarnos, porque no sabíamos si una boda chica o una boda grande, después vino el Covid, o sea, han pasado una serie de cosas y honestamente no nos quita el sueño”, comentó la actriz quien aseguró que ya son un matrimonio.

¿Para cuándo planean la boda?

En ese sentido, recientemente, Marcus habló en entrevista para el programa Hoy cuándo planean llegar altar, un tema del que han hablado mucho: “Hemos pensado, desde la boda, ella y yo, en el registro civil, hasta una reunión pequeña de puros familiares; desde la boda más chiquitas, hasta la vida, pero todavía no nos decidimos, falta hemos cambiado de opinión”, dijo, reafirmando la versión de Ariadne. El actor reconoció que le encantaría realizar otra pequeña ceremonia en Brasil para compartir con sus familiares: “Tal vez una allá, más pequeña, más para los familiares allá, también aquí quisiera que estuvieran mis papás ya que, hasta el momento, ninguno de mis hermanos se ha casado”. Por último, Marcus también explicó que ellos ya son un matrimonio: “La boda, yo creo, que es como un festejo, porque el anillo en sí, desde mi punto de vista, no quiere decir que va fortalecer o debilitar una relación si estás o no casado, yo creo que lo más importante es la comunicación y la relación”, finalizó.