Bárbara Mori revela que padeció Covid: ‘Tuve que ser muy amorosa y paciente conmigo’

Poco a poco, el medio del espectáculo se ha ido adapta a la nueva normalidad, tal como ocurrió anoche, durante la premier de la cinta, Todo lo invisible, que protagoniza y co-produce Bárbara Mori quien desfiló guapísima sobre la red carpet luciendo el accesorio indispensable en esta pandemia: un cubrebocas. Con este estreno, Bárbara Mori se reencontró con la prensa a la que sorprendió al dar a conocer que en meses pasados ella lidió con el Covid-19, detalló que, aunque, por fortuna, no sufrió ningún tipo de complicación, sí lidió con algunos síntomas como sentirse desorientada.

Con el objetivo de hacer consciencia, Bárbara compartió con los medios de comunicación: “A mí me dio Covid y me fue bien gracias a Dios, no necesité oxígeno, entonces eso de que dicen que no existe, yo te puedo decir que a mí me dio”, explicó. Sobre su recuperación, la actriz comentó: “Me cuidé, me apapaché y traté de salir adelante, me tardé 2 o 3 semanas, me dio es desorientación, muchísimo, de que sentía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente en otro parte y tuve que ser muy amorosa y paciente conmigo misma para esperar a regresar a sentirme bien y gracias a Dios estoy muy bien”, comentó sobre cómo lidió con el virus, una batalla que prefirió luchar en privado.

Durante este encuentro con los medios de comunicación, Bárbara Mori aprovechó para enviar un mensaje a todos sus seguidores que, de alguna manera, están lidiando con alguna situación conflictiva, los animó a no quedarse callados: “Levantar la voz y hacer valer nuestra voz es muy necesario, porque si nosotros no hacemos valer nuestra voz, en cualquier cosa que estemos viviendo, una experiencia violenta, alguien que nos faltó al respeto, lo que sea, esas personas continúan con el mismo comportamiento, entonces, yo recomiendo que levantemos nuestra voz y que nos unamos”, explicó.

Aunque ha estado cuidándose mucho durante la pandemia, Bárbara Mori también la hemos visto muy activa, tanto en cine como en televisión. En febrero pasado, realizó su gran regreso a la pantalla chica con La Negociadora, un proyecto en el que compartió créditos con su exnovio, el actor colombiano Manolo Cardona con quien, tras su ruptura, comenzó una linda amistad, así lo aseguró él en una entrevista para Despierta América: “Yo creo que Bárbara es una mujer muy profesional, ella si no hubiera visto el potencial que tenía la serie creo que no hubiera aceptado, a pesar de esa linda amistad que tenemos ella y yo hoy en día, que nos une, y es una amiga que adoro con el corazón y que admiro muchísimo”, dijo.

Abrió su corazón durante el confinamiento

Además de los proyectos como actriz, durante el aislamiento, Bárbara Mori abrió su corazón en varias charlas con amigas. La más reciente con Leonor Varela quien la invitó a charlar en un conversatorio a propósito de su libro Ir al cielo y volver. Mi camino con Matteo. En este título, la autora describe el doloroso episodio que vivió al perder a su hijo; por su parte, Mori también recordó uno de los momentos más complicados de su vida: “Muchas veces, cuando atravesamos situaciones difíciles como ésta, yo te comparto, yo tuve cáncer a los 29 años y cuando me dio cáncer lo primero que pensé obviamente, en la muerte. Pero también hubo un enojo en mí de decir ‘por qué me está pasando esto, yo soy una buena persona, por qué me está pasando’, entonces me enojé mucho con la vida”, admitió.