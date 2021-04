José Emilio Levy, el más orgulloso de Ana Bárbara: ‘Fan número uno de ti ma. Te amo’

Convertida en una de las estrellas más brillantes en los Latin American Music Awards, Ana Bárbara no sólo partió plaza durante su paso por la alfombra roja, donde la vimos con un romántico vestido negro de Monsoori, sobre el escenario dejó al público con la boca abierta con el performance que presentó en tributo al fallecido Joan Sebastián en el que convertida en una lady in red (con un diseño de Valdrin Sahiti), le imprimió su talento a la canción Secreto de Amor un momento en el que su voz provocó la emoción, no sólo de los asistentes a la gala, desde casa, José Emilio Fernández Levy, hijo menor de la fallecida Mariana Levy, aplaudió y se dijo orgulloso del trabajo de la cantante a quien, de cariño, le dice mamá.

A través de varias historias de Instagram, el hermano menor de María y Paula Levy, compartió breves fragmentos de la presentación de la cantante, clips que acompañó de mensajes en los que le expresó su admiración: “Fan número uno de ti ma’. Te amo”, escribió sobre uno de los videos. En otro, donde la cantante aparece en acción interpretando el tema de Joan Sebastián, José Emilio Escribió: “¡Qué orgullo!”. Además de presumir su actuación en esta gala, horas antes, el joven ya había invitado a sus seguidores a ver lo nuevo en la música de Ana Bárbara, con un mensaje en el que también se nota el cariño que le tiene: “Vayan a ver el nuevo video de mi mamá, súper canción y súper video”, escribió el joven.

Aunque José Emilio vive en nuestro país y Ana Bárbara en Los Ángeles, mantienen una estrecha comunicación y a pesar de que, tanto él como su hermana Paula, dejaron de vivir con la cantante cuando firmó el divorcio con su papá, José María Fernández El Pirru, la cantante sigue tratando a los chicos como su fueran sus hijos, de hecho, en diciembre pasado, José Emilio viajó a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones de invierno al lado de la cantante y de sus otros tres hijos. En este viaje familiar, Emiliano y José María, hijos de Ana Bárbara se vieron involucrados en un accidente en la nieve, una situación en la que, según contó José Emilio y Jerónimo, su hijo menor fueron su principal apoyo: “Gracias #Angel, José Emilio Fernández Levy y Jerónimo Barba. Todos hicieron algo para hacer soportable este momento”, escribió en una de sus historias en las que contó este difícil momento.

Durante su estancia en Los Ángeles, José Emilio también aprovechó para formar parte de un concierto vía streaming de Ana Bárbara, en el que todos protagonizaron el momento más entrañable al acompañar a la cantante con un tema. Sobre el debut de sus hijos en los escenarios, Ana Bárbara comentó al programa Sale el Sol: “Todos tienen algo musical, Emiliano, el grande, toca la guitarra; Emilio, que aquí está, toca la batería; Chema toca el piano impresionante y canta también y Jeros toca la batería y canta todo el día. Tal vez mis cuatro hijos me estén acompañando porque Emiliano va ayudarme también con un rollo en la guitarra, entonces, va a ser un momento muy especial, la verdad, es algo que siempre he soñado”.

Ana Bárbara y su especial conexión José Emilio

En 2019, Ana Bárbara reveló en entrevista con Mara Patricia Castañeda cómo fue que, al iniciar su relación con El Pirru, sintió un amor genuino por sus pequeños hijos quienes acaban de perder a su mamá: “Yo asumí un papel de mamá, porque cuando la gente me dice madrastra, no me gusta. Mis hijos me empezaron a decir mamá, bueno Paula, porque Emilio llegó a mi vida de un año, cumpliendo el año, yo ya estaba con él, ya era su mamá, le di todos los biberones, lo dormí, lo bañé, todo, como una mamá (…) Dejé la carrera para poder acomodar esa dinámica de una mamá que tenía un hijo y que, en menos de un año, tenía cuatro, porque en mi noche de bodas salgo embarazada de Chema”, explicó.