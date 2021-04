La razón por la que Roberto Palazuelos no demandó a la producción de 'Luis Miguel, La Serie'

A pocos días de que se estrene la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, la cual será protagonizada por Diego Boneta, las opiniones de quienes han sido cercanos a El Sol no han faltado, entre ellas la de Roberto Palazuelos, quien sin más rodeos expuso la firme razón por la cual no procedió legalmente en contra de la producción, cuando en la primera entrega de este proyecto televisivo se le representó a través del personaje de Bobby. A propósito de esto, reveló que ya sostuvo una conversación con Aracely Arámbula, que en días pasados confirmó en un comunicado que su imagen no podrá ser utilizada, algo que en su momento generó mucha incertidumbre entre el público que ha seguido de cerca esta historia.

Tan directo como suele ser, Palazuelos habló de la manera en que habría procedido si hubiera buscado un arreglo legal con el equipo de Luis Miguel, La Serie, ante la inconformidad que le generó la manera en la que fue presentado dentro de la trama. “Retomando cuando me pasó a mí la situación, ahí jurídicamente la situación funciona de esta manera, si utilizan su nombre sin su autorización, no es una cuestión de que: ‘Me debes tanto’… Te vas al tabulador de cuánto generó la serie, que es muy fácil de verlo porque son operaciones fiscales que están a la mano, y entonces se le da un porcentaje de todo. Sí es muy delicado, yo creo que los abogados de ellos lo deben de saber, yo creo que también ya Miguelito tiene muchos problemas como para meterse en más…”, confesó en entrevista con el programa televisivo Ventaneando, al que asistió como invitado.

Pero a pesar de la posibilidad que Palazuelos tuvo de emprender acciones en contra del equipo de Luis Miguel, La Serie, el también actor ha revelado la fuerte razón por la cual tomó la decisión de no dar el siguiente paso, seguro de su manera de pensar y confiado en que todo marchará de la mejor manera de ahora en adelante. “Tuvieron suerte de que por el aprecio que hay, y sobre todo por el gran aprecio que le tengo sobre todo a Miguel Alemán, yo no los demandé, porque si yo los hubiera demandado, yo sí les hubiera bajado varios millones de dólares. Yo me hubiera ido al porcentaje de ventas por no tener una autorización, ellos hubieran dicho: ‘Es que no eres tú, es que es Bobby, no eres tú’. Ah sí, ¿es Bobby? El personaje de Muchachitas, el carrito que explota, yo le presento eso al juez y le presento un par de testigos y los reviento, soy yo…”, explicó.

Su conversación con Aracely Arámbula

Desde el estreno de la primera temporada de la serie de Luis Miguel, la incógnita sobre cómo sería contada la parte de la vida de El Sol con Aracely Arámbula despertó muchas interrogantes. Sin embargo, la actriz ha dejado claro que eso no ocurrirá, situación de la que, según Palazuelos, habló con él. “Tuve una conversación telefónica con ella, la quiero mucho a la Chule, algo así supe, y me dijo que no iban a sacar nada y pues ojalá no le saquen nada si ella no quiere, porque pues si no sí, van a tener un problema ahí…”, aseguró.

El Diamante Negro también destacó el carácter con el que la actriz asume este tipo de circunstancias, enfatizando las palabras que, según recuerda, ella le compartió de manera muy puntual. “Pero espero que sean inteligentes con Aracely, porque Aracely es una mujer de armas tomar, es una mujer que no se deja, ya hablé con ella y ya me dijo: ‘Si se pasan me los reviento’, y se los van a reventar…”, advirtió. Eso sí, dejando a un lado las diferencias, deseó lo mejor al ídolo musical en esta nueva etapa, la cual ha generado muchas expectativas entre el público televidente y los seguidores de su obra musical. “Esperemos que no pase nada, esperemos que tenga mucho éxito la serie, yo sé que la va a tener y si, nada más que sean respetuosos de esas situaciones…”, señaló.

