Itatí Cantoral cuenta cómo Thalía la ha apoyado tras la muerte de su mamá: ‘No me he soltado de su mano’ La actriz reconoció que tras la partida de doña Itatí Zucchi, la cantante ha estado ahí para cobijarla

A siete meses del sensible fallecimiento de su mamá, doña Itatí Zucchi, Itatí Cantoral se ha ido abriendo respecto al tema y en entrevista con Ventaneando reconoció que durante el duelo ha contado con el apoyo incondicional de su gran amiga y madrina de sus gemelos, Thalía. Recordemos que, en vida, doña Itatí Zucchi tuvo también una entrañable amistad con doña Yolanda Miranda, mamá de la cantante, por lo que ellas mantienen esa cercanía y se cobijan ahora que ambas están lidiando con la ausencia de sus mamás. La actriz también destacó que el trabajo ha sido su gran aliado a la hora de enfrentar la dolorosa pérdida de su compañera de vida.

Como pocas veces, la actriz habló para el programa de Pati Chapoy de cómo su comadre ha sido esencial para superarse de la muerte de su mamá: “Yo siempre he dicho que la verdadera amistad se ve en los hospitales, en la cárcel y en los panteones. Thalía por supuesto, mi hermana querida, desde que se enteró que mi mamá estaba delicada y cuando se enteró que mi mamá falleció, todos los días tengo una noticia de ella, quisiera mostrarles”, comentó. Continuó asegurando que Thalía es, si duda, de sus mejores amigas: “Es una mujer hermosa, muy empática, muy cariñosa, que todos los días me envía un saludo, un abrazo, por videollamada, y no me he soltado de su mano. Gracias a Dios tengo una verdadera amiga, además de ser Thalía”.

Por otra parte, Itatí reconoció que, desde que su mamá partió, se ha entregado a su profesión y que cada trabajo que realiza lo hace en su memoria, pues sabe que está guiando sus pasos: “Cada proyecto que me llega yo se lo dedico a mi mamá, de verdad, yo sé que, en todos mis proyectos, en todos mis trabajos, ella está, ella me los manda y me siendo muy cobijada, no me siento sola; gracias al público, a mi trabajo y gracias a ella que me apoyó desde niña, que luchó contra viento y marea, hasta contra mi propio papá”, comentó recordando que fue doña Zucchi su gran cómplice cuando, siendo una niña, le expresó su inquietud de convertirse en actriz.

En esta charla, Itatí Cantoral reconoció que su profesión la ha salvado de la tristeza que representa seguir adelante sin su mamá: “Cuando tienes una pérdida muy grande, lo que te va a hacer no caer en la depresión y no caerte, es tener una vocación”, dijo convencida. Recordemos que cuando doña Zucchi falleció, la actriz se encontraba en Acapulco grabando algunas escenas de La Mexicana y El Güero, telenovela que protagonizó con mucho éxito al lado de Juan Solter. En aquel momento, aunque tuvo la oportunidad de tomarse unos días para vivir su duelo, dando lecciones de profesionalismo, Itatí regresó un par de días después de despedir a su mamá, momento en el que fue cobijada por todos sus compañeros actores.

La actriz ya recibió la primera dosis de la vacuna

Debido a que en el esquema de vacunación en México todavía no es tiempo de que reciba la vacuna contra el Covid-19, la actriz relató que, como otros famosos, decidió viajar a Estados Unidos para vacunarse y así lo explicó: “Yo ya me puse mi primera dosis y voy a ir a buscar mi segunda, porque no me tocaba aquí en México, pero ya se abrió públicamente para todos en Estados Unidos, entonces, el que lo pueda hacer en Estados Unidos, porque no le toca a aquí, puede hacerlo, yo lo recomendaría, por lo que he leído y por lo que sé”, comentó adelantando que, en próximas fechas volverá a viajar para recibir la segunda dosis.