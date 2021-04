Sofía Castro y su espectacular posado en bikini para la lente de su mejor fotógrafo, su novio

Como mucho famosos en esta primavera, Sofía Castro disfruta de una escapada bajo el sol que se convirtió en la mejor oportunidad para presumir su escultural figura, resultado de la disciplina y constancia que la actriz le ha imprimido al ejercicio en los últimos meses. Después de pasar el confinamiento muy aplicada con sus entrenamientos, la primogénita de Angélica Rivera decidió posar para una serie de instantáneas en las que contó con el mejor fotógrafo: su novio Pablo Bernot. Para sorpresa de sus seguidores en Instagram, la actriz compartió un álbum de imágenes con los que dejó con la boca abierta a sus fans quienes se volcaron en esta publicación para enaltecer su belleza.

Como pocas veces, la actriz utilizó esta red social para compartir un álbum de cuatro fotos, dos con filtro y dos sin este recurso, con la que dejó claro que, en su caso, los filtros sólo los utiliza para conseguir la iluminación correcta y no para alterar su anatomía. Como una verdadera modelo de revista, Sofía protagonizó una improvisada sesión de fotos en la que lució un sexy bikini, de dos piezas, la actriz presumió sus abs que llaman poderosamente la atención. Aunque no reveló en dónde se encuentra, la actriz dio una pista al incluir en la descripción de este post la frase: “Vibraciones de la jungla”, un sitio que se convirtió en el telón de fondo perfecto para estas fotos.

Sofía dio más detalles de este viaje escribiendo: “En aquel bonito lugar donde me llevaste”, se lee al pie de este álbum donde etiquetó a Pablo Bernot, su novio quien de acuerdo con el crédito de las fotos fue quien se encargó de captar estas espectaculares postales. La actriz continuó dejando claro que para la edición de estas imágenes fue mínima: “Las últimas dos fotos sin el filtro (pa’ que no digan nada), sólo tengo una obsesión porque todas las fotos se vean del mismo tono, es por eso el filtro y lo amo”, detalló la actriz quien ha provocado varias reacciones por parte de sus seguidores y de colegas del medio como Galilea Montijo, Inés Gómez Mont, Renata Notni e Irina Baeva, quienes halagaron su silueta.

A través de Instagram, en los últimos meses, Sofía ha compartido el método al que le debe la tonificación que muestra en el abdomen: Pilates. Desde que descubrió este ejercicio, la actriz no lo ha soltado y los resultados saltan a la vista, pues la definición no sólo se nota en su abdomen, con estas rutinas ha conseguido que toda su figura se vea muy estilizada. Según comentó hace unos meses, una lesión en la espalda la llevó a buscar un método para ejercitarse que se adecuara a su condición y fue en ese momento que descubrió este ejercicio que suele alternar con sesiones de bicicleta y barre, un entrenamiento que es una mezcla de movimientos de ballet, yoga y pilates.

Sofía Castro alza la voz en contra del bullying

Hace unos meses, a través de su canal de Youtube, Sofía Castro dedicó un video en el que, a través de su testimonio, alzó la voz en contra del bullying y el ciberbullying que vivió, cuando era niña y en la actualidad. En este clip, Sofía reconoció que en su infancia se enfrentó a las burlas por su físico: “Yo a los 12, 13 años estaba gordita, tenía sobrepeso y me molestaban en la escuela por eso”, comentó en la primera parte de este video. La actriz continuó narrando que cuando entró a la secundaria, con ayuda de un nutriólogo, ejercicio y al cambiar de ambiente escolar, pudo superar esa etapa; sin embargo, años después, se volvió a enfrentar a las críticas, esta vez por su condición de figura pública: “Ahora me dicen que estoy muy flaca y antes me decían que estaba gorda. Entonces, nunca le das gusto a nadie, solamente te tienes que dar gusto a ti”, fue el mensaje que la actriz le dedicó a sus seguidores a quienes les dejó claro que el bullying debe desaparecer: "Todos valemos oro, todos somos hermosas y hermosas", finalizó.