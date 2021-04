'Tengo que decirles adiós', así fue la emotiva despedida de Jacky Bracamontes de Netas Divinas

No hay plazo que no se cumpla, y tal como lo habían anticipado las conductoras Netas Divinas, el regreso de Jacky Bracamontes a la emisión, -tras un año de ausencia en este espacio-, fue para hacer un importante anuncio, una incógnita que por fin ha sido desvelada, luego de que la guapa tapatía anunciara su salida del programa, del cual formó parte desde abril de 2018. Con la transparencia que la caracteriza, la también actriz explicó las razones detrás de esta importante decisión profesional, un instante que se vivió de manera emotiva en el foro, entre abrazos de despedida y algunas lágrimas. Por supuesto, no pudo faltar un brindis entre las integrantes, que han deseado lo mejor a su compañera en esta nueva etapa de su vida.

Sin más rodeos, Jacky tomó la palabra en un instante de la conversación, para confirmar de una vez por todas las versiones en torno a su salida de Netas Divinas, mostrándose sensible en todo momento y reiterando el enorme cariño que tiene cada una de las integrantes de esta producción: Natalia Téllez, Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magun. “Si por mí fuera jamás me iría de este programa porque las amo a ustedes, a Consuelo (Duval) también que no estás aquí, espero que lo estés viendo. Te amo con el alma y estoy muy agradecida contigo y con todas ustedes… Sí tengo que decirles adiós el día de hoy, a pesar de mi corazón porque neta, no me quiero ir…”, dijo con toda firmeza.

Pero eso no fue todo, porque las ‘netas’, como suelen llamarse así mismas las conductoras, dedicaron a Jacky las palabras más lindas, una despedida que incluyó un brindis para desearle lo mejor a la protagonista de la telenovela La Suerte de Loli, quien desde hace ya varios meses radica con su familia en Miami. “Gracias, gracias, gracias a ustedes… salud por la vida, por los ciclos, por el amor que les tengo a ustedes, por lo que viene y porque algún día estemos aquí sentadas de nuevo, las amo…Las amo, de verdad… dije que no iba a llorar, salud por eso y gracias por este momento…”, dijo la ex reina de belleza enteramente conmovida, quien recibió un fuerte abrazo por parte de las conductoras.

¿Por qué se va Jacky de Netas Divinas?

Entre otras cosas, Jacky expuso los motivos detrás de esta importante decisión, contando con el apoyo de aquellas personas con las que trabajó a lo largo de este tiempo. “Mi realidad es que en este momento es que estoy viviendo en Miami, estoy trabajando allá. Tenía un año sin estar en este foro y para mí fue muy complicado pero por mi trabajo, por la pandemia también que se complicó viajar pues me tuve que quedar allá. Entonces llegó el momento de decidir… con la gente del canal que era mejor decir adiós…”, explicó.

Lo cierto es que para Jacky no fue fácil decir adiós a Netas Divinas, aunque asegura que siempre atesorará en lo más profundo de su corazón los lindos recuerdos de su paso por el programa, en el que se ganó el cariño y aprecio del público tras compartir, a manera de confidencia, detalles en torno a su vida personal. “Les tengo que confesar que sí estoy muy triste porque no me quiero ir de Netas Divinas, pero me tengo que ir, ni modo, mi corazón se queda aquí. Amo ser parte de este quinteto, ellas saben que las amo, y a nuestros productores los amo también, y los voy a extrañar mucho, y espero el día de mañana regresar aunque sea de invitada porque amo este programa…”, aseguró.

