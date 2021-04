¡Falta poco! Jimena Pérez y Rafa Sarmiento, listos para recibir a un nuevo miembro de su familia

Por casi dos años, Jimena Pérez y Rafa Sarmiento, han estado buscando las mejores terapias y alternativas para apoyar a su hijo Iñaki ha avanzar con la condición del neurodesarrollo que le fue dignosticada en México, en 2019. En esa búsqueda encontraron a Dog Point, una asociación que trabaja con perros de asistencia, que encontraron luego de un par de incidentes en los que su pequeño se salió de su casa, situación que, por fortuna, no pasó a mayores, pero que los hizo explorar nuevas formas para cobijar al niño quien muy pronto contará con la compañía en casa de Wasabi, el labrador que se encargará de cuidarlo y de ayudarlo con sus terapias. Como anunció Rafa el mes pasado, han comenzado con el proceso para recibir al perro en casa y, como parte de este trámite, el can fue trasladado a Málaga para un entrenamiento, un paso que lo acerca cada día más a su nueva familia.

A través de su cuenta de Instagram, Rafa Sarmiento compartió una imagen de Wasabi en el aeropuerto, listo para ir al centro donde recibirá uno de sus últimos entrenamientos para poder vivir con los Sarmiento Pérez, quienes lo esperan ansiosamente. El periodista aprovechó esta foto para presentar oficialmente al nuevo integrante de su familia quien, como el resto de sus miembros, unirá fuerzas para cobijar a Iñaki en su proceso para avanzar con el problema del neurodesarrollo que padece: “Don Wasabi Sarmiento Pérez de viaje a Galicia como parte del entrenamiento que debe hacer. @Dogpoint_perrosdeasistencia nos comparte la foto y nos cuenta que iba algo estresado, pero aguantando”, escribió Rafa como descripción de la imagen en la que Jimena Pérez reaccionó con varios emojis de corazones.

El pasado 18 de marzo, la noticia que la familia había estado esperado, desde el año pasado, por fin llegó, la asociación les asignó un perro al que rápidamente bautizaron. A través de una imagen, los Sarmiento Pérez conocieron a su amigo y Rafa lo presentó en redes sociales donde explicó que el can todavía no está en casa, ya que requiere un proceso de preparación previo: “La familia está por crecer. Aún no lo conocemos, pero es el Candidato para Iñaki, un perro de asistencia. TEA, entrenando y acoplado a sus necesidades. @Dogponit_perrosdeasistencia ha estado trabajo con él y pronto iniciaremos los procesos, a ver si en unos meses ya está con nosotros. Este es Wasabi Sarmiento Pérez”, escribió al lado de la tierna imagen del perro.

Justo cuando Dog Point les informó que su solicitud había sido aprobada y que Iñaki era candidato para recibir la asistencia de Wasabi, Jimena Pérez se encontraba en nuestro país, así que fue ella quien explicó todo lo referente a la llegada del can a su familia, durante los días que estuvo conduciendo Ventaneando: “Es un perro labrador que a lo largo de todos estos meses ha sido entrenado como perro de asistencia, está diseñado y entrenado para niños con autismo. Ayuda a los niños en las crisis que pueden llegar a tener, cuando pueden correr peligro”, explicó la conductora.

El incidente que los motivo a solicitar un perro de asistencia

El año pasado, durante el confinamiento en Madrid, Jimena y Rafa Sarmiento vivieron una situación que los llevó a buscar la ayuda de un perro de asistencia. Según contó La Choco y Rafa en un Live en Instagram, en septiembre pasado, Iñaki se salió de casa; una vez en la capital española y en otra ocasión en Barcelona, mientras visitaban a Atala Sarmiento: “Ya se imaginarán, se nos paró el corazón, cuando vimos la puerta, salimos corriendo y mi mayor temor era que lo atropellaran, por suerte estábamos confinados y nadie salía en coche”, comentó. Fueron estos acontecimientos los que los acercaron a Dog Point según comentó la conductora, recientemente, en Ventaneando: “En nuestro caso, nosotros llegamos a este lugar porque pasamos dos momentos en los que Iñaki nos sacó unos sustos, para este tipo de cosas se entrenan a estos perros”. Se prevé que Wasabi llegue a casa de los Sarmiento en las próximas semanas donde ya lo esperan muy emocionados.