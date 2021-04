Galilea Montijo dedica una cariñosa felicitación de cumpleaños a Paola Carus, la ex de su esposo

Desde que Galilea Montijo unió su vida a la Fernando Reina recibió con los brazos abiertos a los dos hijos mayores del político, Alexis y Claudio, quienes se han convertido en el mejor cómplice de juegos de Mateo. En esta familia compuesta hay otro integrante al que la conductora aprecia mucho y cada día fortalece su relación, se trata de Paola Carus, la mamá de los hijos de su esposo, con quien durante esta pandemia compartió mucho tiempo y creó varios recuerdo, incluso la incluyó en varias cápsulas de Hoy cuando la tapatía grababa en casa, un gesto que el público ha reconocido mucho en Galilea, pues en casa la principal prioridad es la armonía para que los tres niños crezcan en un ambiente de amor, una tarea que han logrado a la perfección.

Pero lo de Galilea y Paola ha traspasado la línea de una relación cordial y ahora las mamás de los hijos de Fernando Reina se han convertido en amigas, razón por la cual este 14 de abril, la conductora no dudó a la hora de dedicarle una cariñosa felicitación de cumpleaños que acompañó de una divertida foto, captada durante una de las tantas festividades familiares que han compartido, en la que las vemos cómplices y muy divertidas: “¡Feliz cumple mi Paola Carus! Te adoro. Ya me vi así”, escribió Galilea haciendo referencia al buen rato que estaban pasando cuando les tomaron esa foto que ya forma parte de su álbum de recuerdo en Instagram.

El detalle de tuvo Galilea con Paola nos hizo recordar como en junio pasado, Carus se convirtió en la mente maestra detrás del cumpleaños sorpresa que Mateo le preparó casa a su mamá. Con la ayuda de la mamá de sus hermanos mayores, el niño preparó un espectacular cumpleaños en el que Paola mostró su talento como organizadora de evento, habilidades que ya Montijo había presumido en Hoy. Aquel día, la tapatía realizó un enlace con sus compañeros en el matutino, desde su casa de Acapulco, en la que mostró la espectacular forma en la que colocaron un par de meses en la terraza donde Paola demostró que es una experta para montar mesas.

Impactada por su íntima fiesta, Galilea comentó durante un enlace con Hoy: “Les voy a mostrar cómo me sorprendieron acá en mi casa, me hicieron una sorpresa muy linda, estoy muy apapachada, solita, con la gente que tengo que estar”. De inmediato se transmitió una cápsula en la que se escucha la voz de Paola preguntarle a Mateo: “¿Qué le vamos a preparar a tu mami? Te veo muy nervioso”, a lo que el niño dijo: “Una fiesta sorpresa, pero ella cree que vamos a preparar paletas y galletas”. En esta sección también aparece Bernando Moreno, conocido como el Peinador de las Estrellas, quien, según dijo fue él quien decidió confiar en Paola la organización de esta sorpresa: “Así decidimos, Paola Carus, Mateo y yo. La ves pasada dijiste que Paola Carus, junto con Felipe, son unos expertos en fiestas”, comentó.

Galilea y Paola, más que amigas, ya son familia

En esta misma cápsula, Galilea aprovechó para agradecerle a Paola por esta sorpresa: “Pau te quedó increíble”, fue en ese momento que Carus contó que ella y su pareja sentimental estuvieron trabajando a marchas forzadas para convertir la terraza de su propiedad en un espacio espectacular para que soplara las velitas de su pastel: “Estuvimos Felipe y yo echándole ganas para hacer algo padre, aunque fuera muy chiquito”. Mientras observaba fijamente cada detalle en las mesas, Galilea lamentó que debido a la pandemia no pudo compartir con más personas: “Qué lástima que no tengamos invitados”. Por último, Galilea se fundió en un cariñoso abrazo con Paola quien dijo es más que su amiga: “Pau gracias, ¿por qué nos abrazamos?, porque somos como familia, vivimos en el mismo lugar, su sana distancia no hay porque somos familia”, dijo Galilea orgullosa de la cercana relación que tiene con la ex de su esposo.