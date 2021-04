¿Jacky Bracamontes deja el programa de Netas Divinas?

Tras un año de ausencia en el programa de Netas Divinas, Jacky Bracamontes regresó al foro de televisión para reencontrarse con sus compañeras, visiblemente feliz y dispuesta a compartir ante las cámaras algunos detalles de lo que recientemente acontece en su vida. Por tal motivo, se sinceró sobre el rumbo que podría tomar en el terreno profesional próximamente, pues aunque no se ha desvelado la incógnita, los adelantos previos al programa de este 14 de abril, apuntan a que Jacky se despide de la emisión, en la que se ha ganado el cariño y el respeto del público. Lo cierto es que la tapatía se siente enteramente agradecida por los grandes aprendizajes que ha podido atesorar durante esta etapa, en la que ha tenido la fortuna de compartir con todos sus fanáticos diversos episodios de su intimidad, incluidos los de madre, esposa y amiga, tan solo por mencionar algunos.

De lo más sincera, Jacky abrió su corazón sobre lo mucho que ha influido en ella ser parte de un equipo de mujeres con el que ha podido abordar diversos temas públicamente, algo que sin duda le ha merecido un notable crecimiento personal. “Creo que nunca en mi vida había sido tan neta, hasta que entré a Netas Divinas, como que siempre me guardaba todo y no decía las cosas porque es difícil abrirte de esta forma. Es liberador (el programa), no tuve que pagar psicólogos gracias a ustedes, nunca…”, se le escucha decir durante el avance de la reciente emisión del programa de Unicable, que ha acaparado toda la atención de los televidentes.

En otro instante, Jacky habló abiertamente de las razones por las cuales dejaría en este momento Netas Divinas, pues debido a que por ahora no reside en México, todo se torna más complejo, según reveló. “Mi realidad es que en este momento es que estoy viviendo en Miami, estoy trabajando allá. Tenía un año sin estar en este foro y para mí fue muy complicado pero por mi trabajo, por la pandemia también que se complicó viajar pues me tuve que quedar allá. Entonces llegó el momento de decidir… con la gente del canal que era mejor decir adiós…”, reveló.

Eso sí, la también actriz no olvidó reiterar el gran cariño que tiene por cada una de las conductoras: Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magun, quienes han sido sus mejores cómplices en cada una de las emisiones de Netas Divinas, espacio que ha ganado gran popularidad entre el público. “Lo que les dije al principio es verdad, si por mi fuera jamás me iría de este programa porque las amo a ustedes, a Consuelo (Duval) también que no estás aquí, espero que lo estés viendo. Te amo con el alma y estoy muy agradecida contigo y con todas ustedes…”, señaló la intérprete, quien ha logrado consolidar una carrera de muchos éxitos, y esta no ha sido la excepción.

La vida de Jacky en Miami

Gracias a sus redes sociales, los fanáticos de la tapatía han podido ser testigos de lo que acontece en la vida de Jacky en estos momentos, en los que disfruta al máximo de sus cinco hijas: Carito, Jacky, Renata, Paula y Emila, una dicha que comparte junto a su esposo Martín Fuentes, con quien ahora reside en la ciudad de Miami. Recordemos que recientemente la estrella hizo su regreso a las telenovelas con La Suerte de Loli, proyecto que la llevó a incorporarse a las filas de la cadena Telemundo, sin dejar de mencionar su próxima participación como conductora de los Latin American Music Awards, que se llevará a cabo este 15 de abril, y en la que seguramente se dejará ver tan bella como siempre.

