El gesto de caballerosidad con el que Juan Soler ‘rescató’ a Maki

Después de 15 años de matrimonio, Maki y Juan Soler se han convertido en ejemplo de cómo el amor sí se puede transformar en amistad. Como lo han hecho desde que anunciaron su separación, a finales de 2018, los actores se mantienen muy cercanos por el bien de sus dos hijas, Mía y Azul, quienes actualmente viven entre la Ciudad de México y Miami situación por la que es más común ver a Maki en nuestro país, donde ayer sufrió un inconveniente con su vehículo que solucionó gracias a la intervención de su exesposo quien, según publicó, siempre la está apoyando.

A través de varias historias en Instagram, la actriz compartió cómo Juan se convirtió en su “salvador” cuando una llanta de su camioneta se ponchó y tuvo que ser cambiada. Echando mano de que se encuentra en México, donde Juan Soler vive desde hace varios años, incluso desde antes de que se separaran legalmente, Maki le pidió su ayuda para solucionar este problema mecánico: “Con un exmarido así. @Juansolervalls, lo máximo, siempre me rescata”, escribió la actriz sobre una imagen donde vemos al actor cambiando la llanta, la argentina acompañó esta publicación con un emoji de carita feliz con ojos de corazón y con la frase: “Tú eres el mejor”, escrita en inglés.

Desde que anunciaron su decisión de continuar por caminos separados, los actores han sido fieles a su promesa de mantenerse cercanos y cordiales, incluso los hemos visto pasar juntos festividades importantes como Navidades. Recordemos que el año pasado, cuando comenzó la contingencia sanitaria en la Ciudad de México, Juan Soler le ofreció a Maki pasar con él y con sus hijas el confinamiento, un tiempo que les sirvió mucho a nivel familiar: “Esta pandemia la pasamos todos juntos, Maki, Mía y Azul. Me ayudó mucho a reafirmar muchas afinidades con Maki, a fortalecer la futura amistad que ya tenemos y que yo sé que va a ser para toda la vida. Maki siempre va a estar en nuestras vidas. No como pareja, pero sí como la mamá de mis hijas y como una buena amiga”, comentó el actor, en agosto del año pasado, a People en Español.

Aunque llevan una relación extraordinaria, ni Juan Soler, ni Maki contemplan una reconciliación, al menos, eso es lo que han expresado: “Mira Maki es extraordinaria, la quiero muchísimo y tenemos una gran relación. La pandemia la pasamos juntos, no revueltos, juntos, que son dos cosas diferentes, pero tengo una gran relación con ella y no, yo tampoco regresaría con ella”, comentó el actor en entrevista con el programa Hoy el año pasado. En ese sentido, por las mismas fechas, Maki compartió con sus seguidores de Instagram un video en el que se le ve paseando en moto en las calles de la Ciudad de México al lado de Juan Soler, una publicación que acompañó de la frase: “Si te llevas bien con tu ex la vida será más fácil y tus hijos siempre te lo agradecerán”, que refleja un poco de la estrategia que ha seguido tras su divorcio.

¿Por qué Maki y Juan Soler decidieron divorciarse?

Siempre respetuosa de los detalles que comparte en público de su matrimonio, recientemente, Maki habló, en entrevista con el programa Montse & Joe, de cuáles fueron las razones por las que Juan Soler y ella decidieron terminar con su relación: “Fue de a poquito, fueron pasando muchas cosas que van desgastando la pareja, a veces la gente cambia, a mí me pasó que yo cambié. Juan estaba igual y yo de repente dije: ‘No, esto ya no, esto no me está acomodando, ya no estoy feliz’. Me podría haber quedado en esa situación, pero pues es mi vida. Dije: ‘Quiero probar y si veo que no funciona pues regresaremos’, tampoco era como que él me hizo algo o yo le hice algo a él de: ‘Te odio, no quiero volverte a ver’. Simplemente mis sentimientos cambiaron y no pude regresar… se transforma y cambian las prioridades”, explicó.