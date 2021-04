Las contundentes palabras de Silvia Pinal a su nieta Frida Sofía: 'Dame la oportunidad de abrazarte'

Permanecer cercana a sus seres queridos, ha sido la mayor prioridad de Silvia Pinal a lo largo de todos estos años, quien en su papel de matriarca ha dado muestra de la enorme sensibilidad con la que suele afrontar los temas más complejos de su círculo familiar. Por tal motivo, y con la franqueza que la caracteriza, la diva del cine mexicano ha tomado la palabra para pronunciarse sobre las recientes declaraciones de su nieta Frida Sofía, -hija de Alejandra Guzmán-, y a quien le ha expresado su total disposición para resolver todo en privado. De la misma manera, reiteró a la joven su incondicional cariño de abuela, dispuesta a estar para ella siempre que lo necesite, como ocurre en este instante, al cual se ha referido como uno de los más difíciles por los que está atravesando.

Doña Silvia hizo público su posicionamiento a través de un sincero comunicado, poniendo en alto el compromiso que hoy tiene ante esta circunstancia que ha acaparado la atención mediática con el paso de los días. “Agradezco como siempre la preocupación e interés que de buena fe muestran por mi persona, el actual momento de confusión e incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre veraz, amerita que me exprese al respecto”, comenzó diciendo la actriz, para luego puntualizar su postura de una manera directa, dirigiéndose con cariño y respeto ante la situación.

En el documento, Silvia Pinal no solo manifestó su enorme deseo por acercarse a Frida, sino que también destacó la importante labor que emprendió por varios años a favor de las mujeres a través de su trabajo en la televisión. “Gracias a Mujer, Casos de la Vida Real, siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón, estas desgarradoras reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre, temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana, no soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar. Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas…”, apuntó.

La matriarca de la familia Pinal ahondó en sus palabras para manifestar a Frida el gran interés que tiene por brindarle su respaldo, haciendo un llamado a la unidad familiar en un instante como este. “Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto…”, dijo la primera actriz en el contundente comunicado con fecha del 13 de abril.

Pide el respeto de los medios

Finalmente, doña Silvia Pinal pidió a la prensa respetar este instante de su vida, el cual asegura no ha sido sencillo, pues buscará mantenerse enfocada en encontrar una solución a esta circunstancia, dando pasos firmes y sin soltar de la mano a su nieta. “Exhorto a los medios de comunicación que respeten este momento difícil que estoy viviendo, como matriarca de esta familia, mi única intención es buscar desde la propuesta, el diálogo y la responsabilidad, el vínculo que se necesita para resolver cualquier tipo de desavenencia. Por su atención, muchas gracias. Silvia Pinal”. Cabe destacar que tras las palabras de la estrella, su nieta Frida no se ha pronunciado de manera pública, sin embargo, se ha mantenido muy activa en las redes sociales, compartiendo varios mensajes en torno a su situación.

