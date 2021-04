¿Cuáles fueron las razones por las que Aracely Arámbula no quiere aparecer en Luis Miguel, La Serie? El representante legal de la actriz explicó por qué ha querido dejar claro que no autoriza el uso de su imagen en este proyecto

La cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie ha comenzado. El próximo domingo, 18 de abril, llegará a la pantalla de Netflix la nueva entrega de este proyecto que ya ha comenzado a dar de qué hablar. Ante el inminente estreno de la serie, ayer, Aracely Arámbula emitió un comunicado de prensa en el que dejó claro que no autoriza el uso de su nombre o imagen en este proyecto: “Nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie Luis Miguel. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme”, se lee en el documento.

Sobre este tema, el representante legal de la actriz, el licenciado Guillermo Pous, habló esta tarde en entrevista para Ventaneando, donde dio detalles de la postura de su clienta y explicó por qué nunca se llegó a un acuerdo con la producción: “No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta. La intención firme de la señora Arámbula, desde un principio, cuando se le acercó la productora fue: ‘No me interesa participar y mucho menos que se explote mi imagen’. Como lo dice en su comunicado, es una etapa personal, íntima, privada la cual no quiero que se ventile”, explicó el abogado.

El representante legal de Arámbula continuó dando detalles de por qué la actriz no está interesada en formar parte de este proyecto: “En la bioserie, al ser ficcionada, y al ser un producto comercial, no se iba a hablar de la trayectoria profesional de la señora. Se pretendía hacer mención y darse a conocer toda la parte biográfica, personal, de esta etapa que vivió con este protagonista culminando hasta que se convirtió en madre, eso fue a lo que se opuso, no es que, como dicen algunos de sus colegas, no le hayan llegado al precio, es que jamás existió esa negociación, fue firme: 'No quiero que exploten mi imagen, mucho menos en esta parte que significa la personal'”, dijo el licenciado Pous.

El abogado reveló cuáles podrían ser las consecuencias en el caso de que la producción haga uso de la imagen de su clienta: “Existe la libertad de expresión, claro que lo pueden hacer, conocen nuestra posición y estamos convencidos que deben conocer, cuáles pudieran ser las posibles contingencias al llevar a cabo este uso, mucho más cuando fueron apercibidos de que podría existir un dolo y más allá por el tipo de narrativa que pudiera haber. Ahora, los escritores son libres de hacerlos, pero por las pláticas tan cordiales que existieron, por lo concreto que fue el mensaje que se les envió y la posición tan educada que tuvieron, no lo creo”, explicó.

¿Qué pasaría si la producción ignora esta postura?

Guillermo Pous también habló de las alternativas legales que tendría su clienta en caso de que sí se le incluya en esta narrativa: “No se puede prevenir lo que no se sabe que ha sucedido, más allá de presentarse en el comienzo o antes de que concluya la producción y no tratar de presentar un reclamo ya que haya salido, el ejemplo es para las personas que salieron en la primera temporada”. Dejó claro que, aunque no se use su nombre, si es identificable ya podrían proceder legalmente: “El personaje acaba representando a una persona en la vida real y más allá de que este nombre se le mencione con un nombre específico, ya sea el real o no, si se logra identificar a la persona por las condiciones físicas, psicológicas, comportamientos, por la apariencia, los rasgo físicos y visuales”. Por último, mencionó las figuras legales a las que se podrían apegar si esto sucediera: “Por la vía civil por el uso no autorizado de la imagen y por la vía civil también el reclamo de los posibles daños y perjuicios ocasionados o el daño moral. Se tienen esas alternativas”, finalizó.