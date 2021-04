¡Qué grande está! Elizabeth Gutiérrez causa sensación con una nueva foto al lado de su hija Kailey

Cuando Kailey Levy nació, Elizabeth Gutiérrez supo que su cómplice de vida había llegado. Desde que era muy pequeña la niña mostró el gusto por la moda y el estilo que posee su mamá, un aspecto que se ha acentuado ahora que es una teenager siempre en tendencia. Para sorpresa de sus seguidores en Instagram, la actriz los deleitó con un posado al lado de la “bebé” de la casa quien, en marzo pasado, celebró su cumpleaños número 11, una fecha en la que recibió varias felicitaciones en redes sociales por parte de su familia, convirtiéndose en la más especial la que le dedicó su papá, William Levy quien, desde finales del año pasado, se encuentra en Colombia grabando el proyecto con el que volverá a la pantalla chica Café con aroma de mujer.

Aunque Kailey tiene su propio perfil en Instagram, hace mucho no publica una imagen actual, situación que provocó el asombro de los seguidores de su mamá que no daban crédito de lo grande que luce la adolescente quien heredó la belleza que poseen sus padres. En la imagen, aparece Elizabeth abrazando a la niña quien, como toda una modelo, posó para la cámara: “Hija mía. Te amo”, escribió la actriz como descripción de la foto con la que ya provocó más de 100 mil likes. Además de lo grande que se ve Kailey en esta instantánea, llama la atención el estilo que presume y que consiguió con una blusa asimétrica, de una manga, en tono amarillo que acompañó con un collar dorado; la niña complementó su look con un peinado de ondas y su sonrisa como mejor “accesorio”.

Pero, Kailey no sólo tiene enamorada a su mamá, recientemente, durante la promoción de su nueva telenovela, William Levy, su papá, confesó que su hija es la única mujer por la que ha perdido la razón: “Mi hija, tiene 10 años ya y vivo enamorado de ella, con ella he aprendido tanto de la mujer, todas las mujeres son candela desde chiquititas, saben cómo hablarnos, sin que le hayamos enseñado, me tiene babeando”, declaró el actor cubano en entrevista para el canal RCN de la televisión colombiana donde no pudo ocultar su emoción al hablar de la pequeña Kailey.

Con el mismo amor con el que habló de ella en televisión, William Levy le dedicó un post a la niña por su cumpleaños número 11, en marzo pasado, cuando a la distancia no dejó que esta fecha pasara desapercibida y con una linda imagen a su lado, escribió: “Nadie puede amar a una chica más que su padre... Te amo princesa. Gracias por ser mi hija. Gracias por ese amor que me das todos los días. Feliz cumpleaños a ti. ¡Te amo con mi vida mi niña linda! Que siempre seas así de feliz con esa personalidad única. ¡Love u hasta los cocos azules! ¡Que Dios te proteja y bendiga siempre! ¡Amooooooo!”, posteó el actor cubano.

Elizabeth agradeció a la vida por sus hijos

Ahora que William Levy se encuentra trabajando fuera de Miami, Elizabeth ha tenido tiempo de disfrutar al máximo con sus hijos, con quienes protagonizó una especial foto con la que celebró el Día de Acción de Gracias, el año pasado y que acompañó de un emotivo mensaje: “Siempre he tenido mucho que agradecer, pero este año ha sido un año en el que he sentido que todas mis oraciones han sido escuchadas, que mis hijos han sido protegidos aun cuando yo no estaba con ellos, que la vida te pone pruebas de fe, que tal vez no todo sea color de rosa, pero sientes en cada paso de fe que tomas la presencia de Dios en tu vida”, escribió al lado de una imagen de los tres en la que hizo referencia al accidente que sufrió su hijo Christopher quien se volcó en un carrito de golf.