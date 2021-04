El abogado de Pablo Lyle sobre el juicio del actor: 'No puedo decir si iniciará en junio o si se retrasará'

A poco tiempo de haberse cumplido dos años desde la detención de Pablo Lyle en Miami, el actor se encuentra a la espera del juicio en el que conocerá la resolución de su caso, manteniendo firmes las esperanzas y contando con el apoyo de su familia. Sin embargo, luego de que se anunciara la posible fecha de su cita en la Corte, el abogado del intérprete ha revelado que debido a la pandemia esta podría ser postergada. Mientras tanto, ambas partes se encuentran a la espera de una próxima reunión, a partir de la cual se definirá lo que procede, un instante que se estima pueda darse en próximos meses.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través del programa televisivo Ventaneando, que el abogado de Pablo dio detalles de cómo marchan las cosas hasta el momento, en el que la pandemia ha sido un factor determinante a lo largo de los últimos meses. “El caso va bien, la razón por los retrasos es obviamente la pandemia de Covid y el cierre de las Cortes, esperamos que abran pronto y que tengamos la posibilidad de resolver esto de una vez por todas. Pero como los niveles de contagios por la pandemia no bajan, realmente no sabemos cuándo abrirán las Cortes para realizar los juicios, así que no te puedo decir si iniciará en junio o si se retrasará de nueva cuenta, no lo sé…”, explicó Bruce H. Lehr desde la ciudad de Miami.

Ante tal circunstancia, el litigante comentó lo que procederá próximamente, esto con la finalidad de tener certeza, aunque todo dependerá de las condiciones sanitarias. “Lo que sí, es que tendremos una reunión para que ambas partes anunciemos si estamos listos o no, pero aunque todos estemos listos, el problema es que el sistema o la Corte puedan no estar abiertos, y esa reunión sería cualquier día antes de junio…”, dijo, para luego dejar clara la posición de Pablo hasta este momento, más allá de que su cliente sea una figura pública. “El jurado será quien decida si Pablo es culpable o inocente y a este no le interesa nada de lo demás. Yo represento a todo tipo de personas, algunas famosas, otras no, pero los derechos son los mismos para todos, así que realmente no hay ninguna diferencia. Él (Pablo) tiene los mismos derechos frente a la ley, así como las mismas responsabilidades, ya he tratado muchos casos igual de públicos, y yo tengo la esperanza de que la Corte no le imponga ningún cargo…”, comentó.

VER GALERÍA

¿Cómo se encuentra Pablo Lyle?

Antes de concluir su charla, el abogado del protagonista de Mirreyes VS Godínez dio detalles de cómo se encuentra su cliente, destacando un rasgo de su personalidad. “Pablo es una de las personas más amables que he conocido, así que él se siente mal por lo ocurrido…”, confesó en instante de la charla, confiado en que todo marchará por buen camino. “Este no es un caso en el que nos enfoquemos en quién lo hizo, lo que pasó ya se estableció, y ahora lo que estamos viendo es la legalidad de lo que ocurrió, y es un placer representar a Pablo y espero que regrese y retome su carrera muy pronto…”.

El litigante también hizo énfasis en el estado emocional de Pablo, quien según cuenta ha estado muy consciente de la circunstancia. Pablo se siente muy mal por lo que pasó, lamenta que un hombre murió, pero Pablo solo estaba defendiendo sus derechos y los de su familia…”, comentó. Del mismo modo, y al ser cuestionado sobre si cree que Lyle podrá reunirse próximamente con su familia, dijo: “Espero, pero no tengo una bola mágica de cristal”.

VER GALERÍA