Renata Notni, espectacular en sus vacaciones, ¿con Diego Boneta?

De lo más inspirada, así se ha dejado ver Renata Notni estos días, en los que ha disfrutado de unas espectaculares vacaciones por la Riviera Nayarit. De hecho, la actriz ha compartido con sus fanáticos fotografías de esta escapada, la cual se da en medio de los fuertes rumores de un romance con Diego Boneta, -protagonista de Luis Miguel, La Serie-, quien por cierto, también pasa unos días muy cerca de aquel destino, aunque ninguno de los dos ha publicado alguna imagen en la que aparezcan juntos. Sin embargo, esta situación ha causado revuelo entre sus fanáticos, que han seguido de cerca los pasos de ambas estrellas, que por cierto se dejaron ver de paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México recientemente, aunque jugando al despiste en medio de una nube de reporteros ansiosos por obtener alguna declaración.

Días después de ese encuentro del que todos hablaron, Renata dio detalles de sus vacaciones por Nayarit, posando guapísima en un bikini de dos piezas desde la Playa del Amor, ubicada en las Islas Marietas. “Joya de la naturaleza”, escribió la intérprete al pie de un álbum de fotos publicado en Instagram, acaparando de inmediato toda la atención de sus seguidores. Pero eso no fue todo, porque horas más tarde la actriz reveló más imágenes de su escapada por este bello lugar del Pacífico mexicano, aunque en cada una de estas postales posando en solitario, e incluso a bordo de un bote, lo que despertó la curiosidad entre varios de los usuarios, que entre otras cosas no pararon de enviarle lindos mensajes destacando su belleza.

Pero la conversación no terminó ahí, pues a la par de las publicaciones de Renata, los fanáticos no pasaron desapercibidas las recientes imágenes que Diego Boneta dio a conocer en redes, y en las que el galán se muestra de lo más relajado, disfrutando de su escapada por Punta de Mita, posando con sombrero y gafas de sol desde un reconocido resort. Por supuesto, el también cantante no dio más explicación al respecto, aunque dada la cercanía del punto en el que se encontraba muchos han dado por hecho que él y la guapa actriz permanecen juntos, sin que esto todavía haya sido confirmado.

¿Qué pasó en el Aeropuerto?

Fue a principios de abril cuando Renata y Diego se dejaron ver juntos por el Aeropuerto de la Ciudad de México, cada uno por su lado mientras jugaban al despiste. Sin embargo, la prensa no perdió la oportunidad de entrevistarlos, aunque se limitaron a compartir detalles de su vida personal. “¿Viajas con Renata?”, comentó uno de los reporteros, pregunta a la que Diego respondió sin más rodeos. “Saben que de mi vida privada la verdad no me gusta hablar...”, dijo frente a las cámaras, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Ventaneando. Eso sí, el intérprete no dudó en hacer algunos comentarios sobre su participación en Luis Miguel, La Serie. “Lo que sí les puedo decir es que estoy feliz, ya sale... todo el equipo le echó todas las ganas por más de tres años”, dijo.

Al mismo tiempo, Renata fue abordada por la prensa, manteniendo total hermetismo ante los cuestionamientos ligados con su vida amorosa. “¿Viajas con Diego”, le preguntó uno de los comunicadores reunidos en el lugar, mostrándose hermética ante esta interrogante. “Oigan me va a dejar el vuelo, voy corriendo sin parar, perdónenme”, señaló la guapa estrella, que se mantuvo firme ante la insistencia de quienes deseaban obtener alguna declaración. “Chicos, los tengo que dejar, pero les agradezco el tiempo, cuídense mucho”, apuntó.

