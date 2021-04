Nicolás, hijo de Ludwika Paleta, cobijado por el cariño de su tía Dominika: 'Es un talentoso'

Desde que Nicolás, el primogénito de Ludwika Paleta, nació se convirtió en el consentido de la familia de su mamá, tal como lo contó la actriz hace unos días en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. Con el mismo amor con el que lo recibieron ahora se muestran orgulloso de su trabajo en la música, carrera en la que debutó recientemente con el lanzamiento de su primer álbum al que título Tranzë. Aunque el joven ha dejado claro que está buscando hacerse de un nombre en el medio, ha contado no sólo con el apoyo de sus padres, en redes sociales, su famosa tía Dominika Paleta, también ha alzado la mano para promocionar su trabajo. Como hizo Ludwika el viernes pasado, ahora su hermana utilizó su cuenta de Instagram para invitar a sus seguidores a escuchar No te dolió, el nuevo tema del joven, y aprovechó para dedicarle un lindo mensaje.

Para Dominika, Nicolás siempre ha tenido un lugar muy especial en su vida, pues fue el primer bebé de la familia, así lo publicó hace unas horas: “Amo a este chamaco desde el día que mis ojos lo vieron y es un talentoso que se está lanzando en el mundo de la música con Tranzë”, escribió la también actriz como descripción de una imagen en la que aparece al lado de su sobrino. Dominika aprovechó este cariñoso mensaje para promocionar el nuevo éxito del joven que grabó al lado de la cantante Mathilde Sobrino: “Ahora está estrenando No te dolió, sigan a @Nico_official y deléitense con sus rolas. Te amo Nico”, finalizó agregando un emoji de corazón.

Esta no es la primera ocasión que Dominika toma sus redes sociales para compartir con sus seguidores el trabajo de su sobrino, en enero pasado, cuando Nicolás realizó su debut musical, su tía también le echó porras en Instagram. Con una imagen en la que aparece la actriz dándole un cariñoso beso en la mejilla, escribió: “Este chamaco es uno de los amores de mi vida y la está rompiendo con su nuevo sencillo Tranzë. Escúchenlo y sigan sus pasos. Te amo @Nico_official estoy orgullosa de ti. No puedo dejar de cantar”, se lee en el feed de la actriz quien ahora que su sobrino ha decido entrar al medio del espectáculo a través de la música no duda en compartir el talento que posee el joven cantante quien desde muy pequeño mostró su inquietud por la música.

Ahora que ha decidido salir del anonimato y comenzar a abrirse paso en el mundo de la música, Nicolás ha protagonizado varias entrevistas en las que ha ido narrando cómo fue que se sintió atraído por esta carrera, aunque académicamente estudio cine, una profesión que tampoco planea dejar: “Yo desde muy chiquito tocaba la guitarra siempre he estado involucrado en la música, tanto como en el cine; yo estudie cine, pero la música nunca se fue de mi vida, siempre estuvo ahí, entonces, es la forma de integrar la música y hacer lo que me gusta”, comentó a principios de año a Ventaneando, en una charla en la que agradeció el apoyo de sus padres y del resto de la familia.

Nicolás, cobijado siempre por el amor de su tía

Hace un par de semanas, Ludwika Paleta habló como nunca de su vida privada en una conversación que sostuvo con Mara Patricia Castañeda transmitida en su canal de Youtube, donde recordó cómo el apoyo de su mamá y de Dominika fue crucial cuando se divorció de Plutarco Haza, época en la que su hijo Nicolás era un niño: “Tenía yo un niño chiquito, pero tenía la gran fortuna de tener a mi mamá que siempre me lo cuidó y a Domi, mi hermana, les decía: ‘Échenme la mano con Nicolás’ y bien que mal no creció tan mal mi muchachito. No quiero que suene feo, porque mi matrimonio me dio muchas cosas y me dio una de las cosas más preciadas y que más amo en el mundo que es Nicolás, pero yo tenía que vivir otras cosas y yo me liberé y florecí”, comentó la actriz sobre este tema.