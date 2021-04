Eiza González recuerda las críticas que recibió en el pasado por su figura: 'Estaba muy avergonzada'

Además de su talento y belleza, Eiza González ha logrado abrirse camino en Hollywood gracias a su disciplina y trabajo duro. Gracias a estas cualidades y a su esfuerzo y preparación, la guapa actriz mexicana ha logrado compartir créditos con grandes estrellas del cine estadounidense al participar en importantes producciones, eso sin contar que el impacto que ha tenido su imagen en el mundo de la moda. Sin embargo, no todo ha resultado como ella esperaría, pues en su trayectoria ha tenido que enfrentarse a rumores, críticas y ataques, algunos de ellos debido a su figura. Al reflexionar al respecto en una reciente entrevista, la intérprete ha compartido un poderoso mensaje de amor propio con el que ha dejado claro que ama a su cuerpo tal y como es.

Al reflexionar sobre la situación actual que se vive con la pandemia, Eiza compartió que este tiempo le ha servido para conectarse más consigo mismo y valorar muchas cosas. "Era curioso porque poco antes de que cumpliera 30, ya había empezado a pensar: 'Está bien, ¿quién soy yo en esta nueva década?' Y cumplir 30 ha significado abrazar a la Eiza real e inédita", confesó en entrevista para la revista Shape, espacio en el que quiso compatir un poderoso mensaje de amor propio. "Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura: esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla", continuó. "No quiero juzgarla. Quiero darle a mi cuerpo este mensaje consistentemente de que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable. Especialmente en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho para mantenernos con vida. Tenemos que estarles agradecidos", aseguró.

La actriz reflexionó sobre los momentos en los que se sentía más insegura sobre su cuerpo, y cómo le afectaron las criticas en su momento. "Quizás hace cuatro años, fui de viaje con mi novio de entonces y fui fotografiada por paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos, y estaba muy avergonzada", recordó. Y aunque no dio más detalles, estas palabras recordaron a su escapada con el actor Josh Duhamel, de la que las fotos dieron la vuelta a las redes sociales. "Ahora me siento tan sexy cuando veo mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos. Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente lo hago", continuó. "Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis 20", aseguró.

El incidente que le dio un vuelco a su carrera

En 2018, Eiza sufrió un accidente mientras trabajaba, el cual le provocó una doble fractura de clavícula. Esta situación la sacó totalmente de la jugada, pues tuvo que dejar varios proyectos importantes que había conseguido luego de su exitosa participación en la cinta Baby Driver. “Fue realmente difícil de ver. Hubo mucho trabajo interno que tuve que hacer para no derrumbarme”, confesó la actriz de 31 años, admitiendo que esta situación le cobró factura en el aspecto emocional. Sin embargo, hoy las cosas son totalmente distintas, pues incluso en medio de la pandemia, ha podido desarrollarse profesionalmente.

Pasó un tiempo para que la actriz se abriera por primera vez sobre este tema y reconociera lo mucho que la afectó. En enero de 2019, Eiza tomó su Instagram para sincerarse al respecto y revelar el motivo que la había mantenido alejada de sus redes sociales. “Tuve un accidente mientras trabajaba, terminé en el hospital con una doble fractura en la clavícula, estaba sola y lejos de casa”, reveló entonces en una publicación, en la cual contó además sus razones para haber ocultado su lesión. “Tenía tanto que perder, incluyendo grandes proyectos que te cambian la vida. Me había estado preparando físicamente para ellos y ni siquiera podía alimentarme o ducharme. En un momento muy crucial estaba completamente inmóvil”, continuó y mostró incluso algunas radiografías.

“Tuve que aceptar el hecho de que todo se había ido, mientras estaba acostada en una cama todos los días durante meses. El hueso roto era una metáfora, porque esto me rompió por completo. Pero la batalla más grande fue contra mi mente”, confesó la actriz. “Lo más difícil fue no caer en la depresión. Soy tan dura conmigo misma. Nunca me permito un poco de desahogo”, compartió. A su vez, Eiza reveló la razón por la que Eiza finalmente decidió contar su secreto. “Comparto esto no para sentirme mal por mí, sino para compartir cómo esto puede hacerte más fuerte”, señaló. Y es que, esta dura experiencia le trajo importantes aprendizajes: “Lo único que quiero es felicitarme por ser lo suficientemente fuerte y dar todo lo que tenía a cada momento y lograr lo que pude (…) Nunca fui tan consciente de lo bendecida que estoy por estar sana y viva”, continuó en su sincero post. “Admiro a cada persona que lucha por su salud mental y física cada día”, agregó. “Soy más fuerte que nunca y tú también. Nada es más fuerte que una persona rota que se reconstruye a sí misma. Tú lo tienes. Puedes empezar de nuevo. Comparte tu historia para ayudar a otros. No estás solo”, concluyó la actriz mexicana.

