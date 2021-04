¡Abrochen sus cinturones! Ya sabemos cuándo podremos disfrutar la nueva temporada de ‘De Viaje con los Derbez’

La espera ha terminado, los Derbez están de vuelta y ya sabemos cuándo podremos disfrutar de la nueva aventura del clan. A través de redes sociales Eugenio Derbez compartió la fecha del estreno de la segunda temporada del reality familiar. Siguiendo del comediante, en el transcurso de este 12 de abril, el resto de los integrantes de este proyecto fueron compartiendo la feliz noticia. A diferencia de la primera entrega de De Viaje con los Derbez, esta vez, los grandes ausentes serán Mauricio Ochmann, quien en marzo del año pasado anunció su separación y divorcio de Aislinn Derbez y la pequeña Kailani quien durante la filmación de esta nueva temporada se quedó al cuidado de su papá. Después de convertir Marruecos en el primer escenario para esta serie, ahora los Derbez nos sorprenderán en un destino hasta ahora desconocido.

Como descripción de una imagen en la que aparece sentado afuera de la cabaña que fue el hogar de la familia durante este viaje, Eugenio Derbez escribió: “Aquí esperando a que llegue el 20 de mayo, porque ese día inicia De Viaje con los Derbez 2”, se lee como descripción de esta publicación en la que el cineasta incluyó una imagen al lado de su esposa, Alessandra Rosaldo, y de sus cuatro hijos, Aitana, Ailsinn, Vadhir y José Eduardo Derbez, quienes están listos para compartir con el público que hizo de la primera temporada del reality todo un éxito. Tras el anuncio de Eugenio, la vocalista de Sentidos Opuestos retomó esta imagen familiar que acompañó de la frase: “¡Es oficial! Nos vemos el 20 de mayo”.

La emoción por el próximo estreno de la segunda temporada de la serie familiar también se sintió en las redes sociales de los hijos de Eugenio, tal como lo dejó ver Aislinn quien escribió: “¿Qué creen? ¡Ya tenemos fecha de estreno de la 2da temporada del viaje familiar!”. Por su parte, Vadhir Derbez también se mostró muy feliz por hacer pública la fecha de estreno: “¿Están listos?”, escribió dando a conocer que, como la primera temporada, el público en Estados Unidos la podrá disfrutar a través de la plataforma Pantaya, mientras que los seguidores de Latinoamérica lo podrán hacer a través de Prime Video. El último en manifestarse en Instagram fue José Eduardo quien escribió: “Cuenta regresiva. 20 de mayo”.

Cabe mencionar que en la foto con la que la familia promociona en redes el próximo estreno de la segunda temporada del reality familiar llama la atención la tierna expresión de Aitana quien aparece al centro de todos lanzando una sonrisa a la cámara. Aunque todavía es muy pequeña para tener cuenta de Instagram, la pequeña ya es toda una celebridad en las redes de su familia donde, este fin de semana, protagonizó una serie de entrañables imágenes al lado de Kailani, la más pequeña del clan quien, aunque en esta ocasión no aparecerá en este programa, sí la vimos derramar ternura en la primera entrega donde, siendo una bebé de casi un año de edad, se aventuró con los suyos en Marruecos.

Eugenio habla de la ausencia de Mauricio en el reality

En diciembre pasado, durante un Live en Instagram, en el que participó Eugenio, Aislinn y José Eduardo, Eugenio Derbez habló de la ausencia de Mauricio Ochmann en la segunda entrega del reality, incluso hasta bromeó con la situación: “Él nos dejó a nosotros, no nosotros a él”. Por su parte, en esa misma conversación, Aislinn aclaró por qué esta vez su pequeña hija Kailani no participó: “Son viajes muy pesados, cansados, Kai apenas tiene dos años y si el primero fue una tortura y no estábamos dispuestos a que volviera a ser otra tortura para ella... Ya veremos más adelante cuando esté más grandecita y que decida si quiere ir o no”, explicó Aislinn quien no descartó que, en otras entregas, su pequeña sí aparezca.