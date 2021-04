'Lady in red!' Ariadne Díaz y su sorprendente cambio de look La actriz se mostró como nunca antes al presumir su nueva melena pelirroja

Si algo caracteriza Ariadne Díaz es el hecho de ser una mujer de muchas facetas, no solo en lo profesional, pues cuando se trata de reinventar su look también es capaz de sorprender, como lo ha hecho en esta ocasión, al mostrarse ante sus fanáticos como nunca antes; luciendo una espectacular melena pelirroja. Lo cierto es que la actriz está feliz en estos instantes, pues a pesar de mantenerse alejada de la televisión, disfruta de esta etapa de constante crecimiento, y en el que además ha tenido la oportunidad de permanecer cercana a su familia, algo que se ve reflejado día con día a través de cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Tan transparente como suele ser, Ariadne no se resistió a presumir su nuevo y radical cambio, el cual le ha merecido un sinfín de piropos por parte de sus seguidores, quienes han aplaudido esta atinada decisión, dejando atrás el acostumbrado tono castaño que por varios años había sido parte de su personalidad. “Lady in red”, escribió en una de las primeras fotos la guapa actriz, quien posó de lo más casual para dar un vistazo de su melena, la cual ha hecho resaltar de manera impresionante su mirada. Precisamente, fueron varios los famosos que no tardaron en reaccionar, regalándole varios “me gusta” a la publicación, entre ellos el de su amado Marcus Ornellas, quien ha sido su mejor cómplice de sueños.

Por si fuera poco, y ante el revuelo que causó esta sorpresa, Ariadne reveló más fotografías de su improvisada sesión, en la cual se mostró desde otros ángulos, aprovechando el instante para lanzar otra pregunta a sus seguidores. “Casi se nos acaba la vacación, aunque al mismo tiempo parece que nunca se acabarán, ¿qué piensan?”, dijo apenas este fin de semana, dando muestra de lo motivada que se encuentra estos días, en que ha podido disfrutar junto a su familia. Cabe destacar que otra de las famosas que aplaudió su cambio fue nada más y nada menos que Angelique Boyer, quien escribió un breve comentario al percatarse del enorme parecido que la actriz guarda con una princesa Disney. “Me encanta cómo se te ve ese color, ¡te cambia un montón! Sirena”, dijo.

Su vida lejos de las pantallas

Desde hace ya algún tiempo, Ariadne prefirió hacer una pausa de su trabajo en las telenovelas, enfocándose de lleno en otros proyectos y en su familia, en especial de cuidar de su pequeño Diego, quien cada día está más grande. Sin embargo, durante este tiempo, la guapa intérprete estuvo a punto de volver a la pantalla chica en dos ocasiones, la primera vez de la mano del productor Juan Osorio, y posteriormente, en la producción de Malverde: El Santo Patrón, algo que no fue posible y que ella misma explicó a través de redes sociales. “Pues porque en ese momento, mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas, y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales. Entonces cuando yo no sabía quien iba a ser el protagonista, decidí también bajarme del barco, esa es la realidad…”, dijo.

Gracias a eso, y a la experiencia que le han dado sus años sobre los escenarios, Ariadne se hizo una importante promesa, la cual ha cumplido al pie de la letra. “Ante la incertidumbre decidí no estar más, es algo que siempre me he prometido a mí misma, no estar en un proyecto en el que no me siento cómoda. Vamos, en muchos sentidos, pero uno de ellos es tener la información completa…”, afirmó a principios de marzo, recibiendo todo el apoyo de sus fans.

