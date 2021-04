Mijares se confiesa y revela si sintió celos cuando Lucero comenzó a salir con su novio

Convertidos en los exesposos más cercanos del medio del espectáculo, Lucero y Mijares han dado lecciones de cómo han sabido compaginar su labor de padres de José Manuel y de Lucero Mijares, los dos hijos que procrearon durante su matrimonio. A sólo unos días de haber anunciado el concierto Siempre Amigos, el show en el que juntarán por primera ocasión sus talentos en esta presentación que realizarán vía streaming el próximo 22 de mayo, el cantante abrió su corazón en una sincera charla que concedió a Mara Patricia Castañena en la que habló con nunca antes de temas personales como la buena relación que sostiene con su exesposa, incluso, se animó a decir si sintió celos cuando Lucero comenzó a salir con su novio, Michel Kuri, con quien lleva varios años.

El cantante comenzó haciendo referencia a la amistad que sostiene con Lucero con quien, tras divorciarse acordó mantenerse cercanos por el bien de sus hijos, incluso decidieron ser vecinos por la comodidad de los jóvenes: “Hay muchas cosas de convivencia, muchas cosas de ensamble, de formas de ser, mucha gente con carácteres diferentes que, de repente, no embonan, y aquí la hemos llevado muy bien desde siempre, no hubo gritos, ni sombrerazos. Ella viajaba mucho, hacía muchas novelas, más shows y todo, yo también. Decidimos estar cada quien en su ala; ella está en el ala A y yo en la B, entonces los chavos realmente de elevador a elevador estamos a 20, 30 pasos”, dijo.

Como nunca antes, Mijares respondió a Mara Patricia si cuando Lucero decidió rehacer su vida al lado de su novio, Michel Kuri, sintió celos: “Fíjate que yo no soy muy celoso, no muy. Mira, cuando ves feliz a alguien que quieres, te da gusto a ti, ¿me entiendes?, te da felicidad por la felicidad en la gente que quieres y la verdad ella también ha demostrado un gran cariño por mí, mucho respeto y yo por ella”, comentó. El cantante explicó por qué ambos decidieron colocar a sus hijos como prioridad: “Los niños siempre tratamos, sobre todo al principio, porque cuando viene un rompimiento, sea amistoso o no, realmente a quienes le toca la cosa difícil es a los chavos, porque pueden decir: ‘Híjole, entonces ya no voy a ver a mi papi, ya no voy a ver a mi mami, ¿cómo va a estar la jugada?’”.

Mijares continuó explicando por qué el bienestar de Lucero y José Manuel fue lo más importante tras su separación: “Tú como adulto vives el duelo, lo superas y pasas la hoja y creo que lo hicimos bien Lucero y yo, en ese sentido, de ponerlos primero a ellos, como debe ser. Es como si fuera una casa grande, cada quien tiene su lado y los chavos desde entonces, se pasan en pijama, se bañan allá, acá, se les olvidó el jabón, se vuelven a cruzar y así es cómo ellos han crecido y aparte ven que nos llevamos perfectamente”. Por otra parte, el cantante reveló cómo está su corazón: “Fíjate que estoy empezando a salir, es que soy un poco inestable, es que esto de la carrera no ayuda nada, la pandemia menos, el tapabocas menos. Me he dedicado mucho, a parte de la carrera, también a los chavos, entonces de repente, por la misma convivencia, estamos diarios, tanto Lucero como yo, entonces eso no ha ayudado a tener una relación más formal, ya habrá tiempo, estoy muy joven todavía”, dijo a tono de broma.

Cómo vivieron el Covid sus hijos

Mijares también narró cómo vivieron en casa sus hijos el Covid, ya que tuvieron que lidiar con el virus en diferentes momentos: “A Jose le dio primero Covid, tranquilo, exactamente el día de su cumpleaños, el 12 de noviembre. Imagínate el Covid empieza en marzo, él termina en agosto, para entrar a la universidad y no hay graduación. Entra a la universidad y sigue por línea y en su cumpleaños le da Covid, pero estuvo tranquilo guardado en su cuartito, con su música, muy cuidado con su careta, parecía astronauta. A él lo que realmente le afectó un poco fue el olfato, pérdida de gusto. A La Beba le dio hace un mes, también muy tranquilo, perdió el olfato, menos que a Jose, podía oler más cosas que él, del gusto un poco, pero dos días sí se sintió mal, sí la tiró, estuvo muy cansada, mormada, luego ya se hizo su examen, luego ya salió negativo y le salieron de anticuerpos veintitantos, eso es mucho, o sea está bien”, aseguró.