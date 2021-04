José Ron fue a dar al hospital, ¿cuál fue la razón?

Tan cercano como siempre a sus fanáticos, José Ron reveló que, debido a un contratiempo, tuvo que ser hospitalizado, aunque por fortuna la situación no pasó a mayores. Fue a través de sus redes sociales, -espacio en el que suele compartir detalles de su vida personal-, que el galán de telenovelas dio a conocer que su visita al nosocomio se debió a la picadura de un alacrán, por lo que tomó las medidas pertinentes para evitar alguna complicación. Lo cierto es que el galán de telenovelas se encuentra de muy buenos ánimos, tanto así que luego de este susto continuará trabajando, pues como fue dado a conocer en días pasados, el intérprete se encuentra enfocado en una nueva aventura profesional; la de su participación en la telenovela La Desalmada.

Ron tomó por sorpresa a sus seguidores en Instagram al publicar una historia en la que aparece la fotografía de un alacrán, lo que dio pie a que compartiera su inesperado encuentro con el arácnido. “Les cuento que me picó este (alacrán)”, escribió en la imagen donde se observa al alacrán, lo que de inmediato encendió las alertas entre su público. Ante la incertidumbre que esto pudiera generar, el galán de la pantalla chica mostró otra imagen, ahora en la que se observa en la camilla de un hospital y dando muestra de sus buenos ánimos. “Gracias a Dios todo muy bien y sin complicaciones”, agregó en la historia, en la que aparece alzando las manos y usando cubrebocas.

Lo cierto es que esta fue una experiencia nueva para José Ron, quien además de poner al tanto a su público sobre su estado de salud, confesó que nunca había pasado por algo similar. “Primera vez que me pica uno y neta, no se siente nada chido…”, dijo el actor. Pero más allá del susto, poco a poco logró sentirse mejor, y para muestra la disposición que mostró ante la circunstancia, enteramente motivado por retomar sus actividades en el foro de televisión. “A descansar, que mañana toca chambear”, finalizó el guapo tapatío, quien siempre se ha caracterizado por el optimismo con el que asume las diversas circunstancias en torno a su vida.

Las otras confesiones de José Ron

A la par de compartir los pormenores de circunstancias que suelen ocurrirle en el día a día, José Ron también ha ido más allá durante sus entrevistas, revelando incluso cómo se encuentra en este momento en que disfruta de la soltería. Eso sí, no ha escapado de ser objeto de algunos rumores, al ser ligado sentimentalmente con algunas guapas actrices, aunque él siempre ha estado dispuesto a poner en claras las versiones de todo lo que surja en torno a su persona. “Estoy convencido de que cuando me toque me va a llegar también esa parte de formar mi familia, de conocer o de estar también con esa persona especial…”, comentó en entrevista con el programa Hoy en días pasados.

Eso sí, mientras el amor llama a su puerta, José Ron se encuentra muy consciente de lo que desea en este instante, y es el hecho de enfocarse en sí mismo para alcanzar y realizar cada uno de sus sueños, así lo dijo durante la comentada charla. “Pues mi compañera de vida no ha llegado por algo, pero yo mientras me enfoco en mis sueños, en mis ilusiones, en mis metas... Yo creo que mientras más pasa la vida uno se vuelve más complicado, porque también uno se acostumbra a estar solo y es tan padre estar solo, y bueno creo que es más como encontrar a una persona como de conexión, mucha complicidad”, explicó.

