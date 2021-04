Por primera vez, Jacky Bracamontes narra la especial manera en la que despidió a su hijo Martín

Hace siete años Jacky Bracamontes y Martín Fuentes vivieron uno de sus momentos más agridulces de su vida; por un lado, la felicidad de convertirse en padres de una hermosa niña a la que llamaron Jacqueline y, por otro, la dolorosa pérdida del gemelo de la bebé, el pequeño Martín, quien lamentablemente nació sin signos vitales. Con la sinceridad que la caracteriza, la conductora concedió una entrevista al programa Hoy día en la que recordó aquel duro episodio y habló por primera ocasión de cómo despidió a su hijo a quien siempre tiene presente y que ahora descansan en el mar, un sitio muy querido por toda la familia.

Durante esta charla, la conductora habló de las lecciones más difíciles que ha enfrentado en la vida. Aunque en otras ocasiones ya había hablado de este tema, la tapatía reveló detalles muy especiales, como el nuevo sentido que le ha encontrado a la partida de su bebé: “La más fuerte y la que todo el mundo sabe, es cuando perdí a mi bebé. Lloré mucho y todo el tiempo me preguntaba: ‘Es que ¿por qué me pasó esto a mí?, ¿por qué Diosito se llevó a mi niño?, ¿por qué no me lo dejó aquí conmigo?, ¿por qué nos pasó esto?’. Y después de mucho llorar y de tratar de entender hubo una persona que me dijo: ‘Por qué te preguntas el ¿por qué?, mejor pregúntate el ¿para qué vino ese bebé a tu vida?’. Ahí entendí y le dio paz a mi alma, saber que fue para darle vida a mi Jacky, porque tal vez si ella hubiera venido sola, ella no hubiera llegado a este mundo”, explicó.

­Jacky continuó narrando que no tuvo la oportunidad de ver al pequeño Martín: “Es que nunca lo vi al bebé, porque cuando nació mi chiquito ya había fallecido, tres días antes, o sea, estaba dentro de mi panza y ya había fallecido. Hay un video que Martín tomó y yo nunca lo quise ver. Martín sí lo vio porque él estaba ahí viviendo el parto, pero nunca lo tuve en mis brazos, físicamente nunca me despedí de él”. La tapatía narró que años después de la sensible pérdida del pequeño, Martín le confesó que su pequeño estaba muy cerca de ellas: “Te voy a decir que Martín guardó las cenizas y él nunca me dijo. Llegó un momento, creo que fue antes de embarazarme de las bebés, que me dijo: ‘Nena, tengo las cenizas de nuestro bebé, ¿qué hacemos? Esto fue hace como 4 años”.

Al enterarse que tenía las cenizas de su bebé, Jacky planeó una especial forma de despedirlo y decidieron llevarlo a un sitio muy especial para toda la familia: “Le dije, yo no lo quiero enterrar, quiero que esté cerca de nosotros. Amo el mar, Martín ama el mar y entonces le dije vamos a esparcir sus cenizas en el mar y eso fue lo que hicimos. Fuimos e hicimos un ritual, él y yo; lloramos los dos otra vez, imagínate, después de tantos años”. La presentadora reconoció que tras la pérdida de su bebé sufrió una depresión de la cual pudo salir gracias al amor de su familia, pero sobre al amor a su hija Jackyta.

Su hija, la luz en medio de la oscuridad

Bracamontes admitió que fue su primogénita quien le dio la fuerza, no sólo para reponerse del golpe emocional, también del físico, pues contó que la recuperación de la cesárea fue todo un reto: “Me ayudó mucho tener a mi Jacky ahí, porque muchas mujeres pierden a su bebé y se quedan sin nada, yo tenía mi Jacky que estaba en terapia intensiva luchando por su vida”. En esta conversación, Jacky también habló por primera ocasión del procedimiento que se realizó para su cuarto embarazo, donde la pareja buscaba tener un varón: “Lo que hicimos fue separación de sexo y luego ya hicimos una inseminación, pero yo creo que se equivocaron y me pusieron a las niñas, a mi se me hace que me pusieron las niñas, que se equivocaron de tubito”, comentó entre risas reconociendo que la llegada de Paula y Emilia es de las mejores cosas que le han ocurrido.