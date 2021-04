Ludwika Paleta, la más orgullosa de su artista, su hijo Nicolás: ‘Eres lo que más amo en el mundo’

En la vida de Ludwika Paleta sus tres hijos ocupan un lugar primordial en su corazón. Aunque no es fan de compartir en redes detalles de su vida al lado de ellos, ahora que su hijo mayor, Nicolás, se lanzó oficialmente como cantante ha sido la actriz quien se ha convertido en su fan número uno y en su promotora musical, razón por la cual aprovechó su popularidad en Instagram para compartir con sus casi tres millones de seguidores varias fotos inéditas al lado de su primogénito quien este viernes está de manteles largos por el estreno de su nuevo sencillo, No te dolió, un tema que realizó en colaboración con Mathilde Sobrino y del que Ludwika se dijo muy orgullosa.

Como pocas veces, la actriz publicó tres imágenes, captadas en su ultima escapa a la playa al lado de su hijo donde la complicidad que existe entre ellos salta a la vista: “Eres lo que más amo en el mundo y no puedo estar más orgullosa de ti. ¿Ya escucharon la canción de @Niico_Official que salió hoy? Échenle un ojo en mis stories”, escribió Paleta como descripción de estas imágenes en las que se les ve sentados en la playa disfrutando de la vista y sobre todo de la compañía mutua pues, aunque son muy cercanos, en los últimos meses Nicolás ha estado enfocado en el lanzamiento de Tranzë, su primer álbum como cantante, razón por la que ha tenido que estar viajando mucho y pasando tiempo alejando de los suyos.

Feliz por ver cómo su primogénito cosecha sus primeros éxitos en la música, Ludwika comparte un poco de cómo apoya al joven, de 21 años de edad, quien como parte de su lanzamiento en la música ha tenido sus primeros encuentros con la prensa a quien le ha contado cómo sus padres lo impulsan a luchar por sus objetivos: “Tanto mi mamá, como mi papá, siempre me han apoyado mucho, desde que les dije que quería estudiar cine; como ahora que les dije que quería tener un lado musical y lanzar mi carrera. Claro, también hubo el: ‘A ver, yo te mandé estudiar cine y ¿ahora quieres hacer música?’, pero creo que, ya que empezaron a ver resultados, ya entendieron que no era juego y que lo iba a hacer bien, que era algo que me apasionaba”, confesó el joven músico, en enero pasado, a la revista Clase.

Nicolás, el gran cómplice de vida de Ludwika

Hace unos días, Ludwika Paleta estuvo de invitada al programa que la periodista Mara Patricia Castañeda tiene en su canal de Youtube, donde protagonizó una sincera entrevista en la que habló de temas que nunca antes había tocado en público, como el proceso que vivió tras su divorcio del padre de Nicolás, Plutarco Haza: “Yo estaba muy joven, yo tenía un niño chiquito por el cual tenía que estar bien y además yo tenía ganas de más cosas, yo no tenía ganas de quedarme en mi casa llorando, yo tenía ganas de disfrutar la vida, estaba en un gran momento”, comentó haciendo referencia a cómo fue que se repuso de la separación del también actor.

Ludwika confesó que en aquel entonces contaba con el apoyo incondicional de su familia, sobre todo de su mamá, quien cobijó a su nieto y la ayudó para poder compaginar la actuación con la maternidad: “Tenía yo un niño chiquito, pero tenía la gran fortuna de tener a mi mamá que siempre me lo cuidó y a Domi, mi hermana, que les decía: ‘Échenme la mano con Nicolás’ y bien que mal no creció tan mal mi muchachito. No quiero que suene feo, porque mi matrimonio me dio muchas cosas y me dio una de las cosas más preciadas y que más amo en el mundo que es Nicolás, pero yo tenía que vivir otras cosas y yo me liberé y florecí”, comentó sobre este tema.