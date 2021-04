Con un cariñoso mensaje, Elizabeth Gutiérrez celebra el reciente éxito de William Levy

La vida de William Levy atraviesa por uno de sus mejores momentos, no solo a nivel personal, pues en lo profesional todo marcha sobre ruedas. Precisamente, ha sido la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, quien ha celebrado uno de los mayores triunfos del galán cubano, quien tras debutar como productor cinematográfico meses atrás, al estar al frente de la realización de la película titulada En brazos de un asesino, ha cosechado sus primeros triunfos. Por tal motivo, la actriz ha dedicado un bello mensaje al padre de sus hijos, quien entre otras cosas, se encuentra muy motivado por las grabaciones en Colombia de la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer, de la cual es protagonista.

Con el sentimiento a flor de piel, Elizabeth puso en alto los logros de su galán, luego de que su cinta fuera estrenada recientemente en la plataforma de streaming Amazon Prime, en donde se ha colocado como uno de los contenidos más vistos entre los usuarios. Al percatarse de ello, la intérprete no pudo contener la emoción, compartiendo esta dicha con todos sus fanáticos, quienes han festejado con ella este triunfo que la ha llenado de orgullo. “Productor, escritor y actor. Orgullosa de ti y de todo el elenco”, escribió la estrella, que además mostró la fotografía que capturó de su televisión con lo más destacado, encerrando en un corazón la imagen con la portada de la película del cubano.

Tras dar a conocer esta noticia, William no tardó en reaccionar, replicando en sus historias de Instagram la fotografía que mostró su amada Elizabeth, quien a lo largo de todos estos años ha sido su mayor cómplice de sueños. Recordemos que fue a finales de 2019 cuando se estrenó En brazos de un asesino, un proyecto que llenó de motivación al artista, que no ha tenido límites a la hora de explorar su talento, demostrándose una vez más que es capaz de lograr todo lo que se propone.

El momento de inspiración de William Levy

Tras un periodo de constantes trabajos en la pantalla chica mexicana, William Levy tomó la decisión de replantear el rumbo que seguía su vida profesional, haciendo una pausa de las telenovelas para dedicar tiempo a su familia, instante en el que nació la gran idea de incursionar en el cine como productor. “Por ellos (sus hijos) es que hice la decisión que tomé, once meses trabajando, doce horas al día no te deja tiempo para estar con ellos. Mi niño tenía ocho años, mi hija tenía cuatro años y quería aprovechar esos añitos de niñez que tienen ellos…”, contó en mayo de 2019 a las cámaras de Televisa Espectáculos, en donde destapó algunos detalles de los pasos que había dado ante sus inquietudes en el terreno cinematográfico. “Logramos comprar varios derechos de libros que me gustaron mucho y acabamos de producir mi primera película como productor y guionista, se llama En brazos de un asesino…”, contó.

Cabe destacar que otro de los aspectos relevantes de esta cinta es que William es el protagonista, un aspecto que hizo de su interpretación algo muy especial, teniendo en cuenta cuál fue su principal objetivo. “Yo no estoy buscando un papel en Hollywood o en ningún lugar en específico, estoy buscando un papel que me enamore, que me guste y que me ha haga feliz. A esta altura de mi vida, quiero hacer cosas que me hagan feliz…”, contó con plena seguridad meses atrás a Direct TV Latin America.

