Galilea Montijo y Natalia Téllez protagonizan un cariñoso reencuentro en el foro de Hoy

Fue a finales de 2018, cuando Natalia Téllez decidió dejar el programa Hoy para seguir su sueño de consolidarse como actriz de cine y vaya que lo está consiguiendo. Después de poco más de dos años de abandonar el matutino, la actriz regresó al foro donde compartió tantas anécdotas con sus compañeros de emisión, razón por la cual, cada que los visita es una verdadera fiesta. Apenas en enero pasado, la conductora de Netas Divinas reapareció a cuadro en el programa durante la promoción de Te acuerdas de mí, proyecto que marcó su regreso a las telenovelas y donde compartió créditos con Nina Rubín, hija menor de Andrea Legarreta quien, en aquella ocasión, fue la encargada de entrevistarla. Esta vez, quien se encargó de recibirla fue Galilea Montijo quien no pudo ocultar la emoción al ver a su Chuli, como le dice de cariño.

Visiblemente emocionada, Galilea Montijo le dedicó una linda presentación a Natalia quien acudió a Hoy para promocionar el estreno de la cinta Después de ti, un trabajo que se suma a su lista de producciones para el séptimo arte: “Amo que esté aquí esta mujer que amo, adoro y extraño, mi Chuli, Natalia Téllez. Te extraño, pero ¿sabes qué?, me da mucho gusto verte triunfar, en la pantalla grande”, comentó la tapatía quien aprovechó para expresarle lo feliz que se siente de verla cumplir sus sueños: “¡Qué bonito verte!”, le dijo Montijo. Aunque reconoció que la echa de menos, destacó que Natalia haya abandonado la emisión por cumplir sus metas profesionales: “Te extraño, pero sí, sigue haciendo estos proyectos”. Por último, Galilea la despidió con un “Te amo” que Natalia respondió con la misma frase.

Por coincidencia, Natalia Téllez eligió un outfit rosado para su visita a Hoy, sin imaginar que Galilea, su amiga, también elegiría este mismo tono. Así, con sus atuendos a juego, las conductoras posaron para una foto que compartió la producción del programa en su cuenta de Instagram con la frase: “Cuando las Chulis se reencuentran”. En la imagen, aparecen haciendo la misma pose y lanzando una divertida sonrisa a la cámara. Esta reunión no pasó desapercibida para Galilea Montijo quien también compartió una selfie en su perfil en la que aprovechó para hacerle promoción a la cinta de Téllez: “Pero yo te amo mi Chuli. No se pierdan Después de ti”, escribió Galilea provocando la reacción de Natalia quien le respondió con un: “Gracias, neta. Te quiero”.

Natalia Téllez habla de su relación con Andrea y Galilea

Durante su paso por Hoy, la prensa y el público siempre estuvieron muy interesados en cómo era la relación entre Natalia Téllez y sus compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Aunque en varias ocasiones han expresado su buena relación, Téllez reveló en Netas Divinas cuál creía que era la intención de los medios por saber si se llevan bien: “En el programa de la mañana intento siempre emitir opiniones personales que creo que son valiosas, porque estamos acostumbradas siempre que vemos a mujeres poderosas, mujeres bellas, enemistarlas, suegra con nuera; o sea hay una idea como de que las mujeres siempre tienen que estar en competencias. A mí, no sabes la cantidad de veces que me han preguntado, por ejemplo, de Galilea y Andrea, son de las personalidades de las que más me preguntan”, comentó.

A pesar de que siempre se le cuestiona con la intención de obtener una respuesta negativa, Natalia reconoció que, más que competencia encontró en sus compañeras a dos mujeres que la apoyaron mucho y de las cuales aprendió: “Me están tirando la pregunta para que yo conteste algo horrible y la verdad es que no es así, la verdad es que no son mujeres, ni que me hayan tratado mal, al revés, son grandísimas maestras y la convivencia diaria tiene sus cosas, pero aún así, ha sido súper enriquecedor, pero me doy cuenta que siempre hay una enorme necesidad de escuchar a mujeres hablando mal de mujeres”, confesó Téllez sobre su relación con las famosas conductoras de Hoy.