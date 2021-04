A corazón abierto, Maki habla de su separación de Juan Soler: 'Fueron pasando muchas cosas'

Entre Maki y Juan Soler existe un cariño inquebrantable, más allá de los motivos personales por los cuales tomaron la decisión de separarse, luego de compartir una vida en matrimonio por más de una década. Precisamente, la actriz argentina ha abierto su corazón sobre este episodio tan personal, en el que ella y su ex establecieron como prioridad brindar amor y armonía a sus adoradas hijas, Mía y Azul, un compromiso que han cumplido al pie de la letra a lo largo de todo este tiempo, en el que además han tenido la dicha de permanecer unidos como familia. De esta manera, la actriz disfruta de esta nueva etapa, en la que la soltería ha sido para ella una especie de redescubrimiento, orgullosa de sus logros y dispuesta a dar pasos firmes para seguir adelante.

Con la sinceridad que la caracteriza, Maki habló de cómo se fueron dando las cosas en su momento hasta el punto de llegar a la separación, un suceso que la llevó a reflexionar a profundidad sobre el camino que quería seguir. “Fue de a poquito, fueron pasando muchas cosas que van desgastando la pareja, a veces la gente cambia, a mí me pasó que yo cambié. Juan estaba igual y yo de repente dije: ‘No, esto ya no, esto no me está acomodando, ya no estoy feliz’. Me podría haber quedado en esa situación pero pues es mi vida…”, confesó la intérprete durante una reciente entrevista concedida al programa televisivo Montse & Joe, en el que además se dejó ver guapísima y muy sonriente.

En la íntima plática, Maki reconoció que, a pesar de los cambios a los que se estaba enfrentando, la esperanza de volver con Juan seguía presente, pues el hecho de que ambos han tenido siempre un buen trato, de cierta manera le dio esa confianza, aunque poco a poco las cosas fueron tomando un rumbo. “Dije: ‘Quiero probar y si veo que no funciona pues regresaremos’, tampoco era como que él me hizo algo o yo le hice algo a él de: ‘Te odio, no quiero volverte a ver’. Simplemente mis sentimientos cambiaron y no pude regresar… se transforma y cambian las prioridades…”, explicó la también conductora de televisión, que se ha caracteriza por ser muy honesta al expresarse sobre su vida personal.

¿Cómo vive su soltería?

Lo cierto es que para Maki ha sido un instante lleno de gratificaciones, pues entre otras cosas, tiene muy claras sus prioridades en el terreno sentimental, así lo reveló al dar detalles de cómo lleva esta etapa siendo mujer soltera. “Yo estoy muy exigente, y a parte me preguntan: ‘Oye, ¿cómo vives tu soltería?’. La verdad que es diferente que a los 20 cuando salíamos y reventábamos que a los 40, y con las redes sociales…”, explicó, para luego revelar la importante conclusión a la que ha llegado. “La verdad que quiero tratar de no estar con nadie del medio, quiero nutrirme de otras cosas…”, dijo.

En ese espacio, Maki se expresó sobre la buena relación de amistad que mantiene con Juan, por quien tiene un enorme respeto y admiración, algo que asegura será para toda la vida. “Seguimos estando juntos en cierta forma, por las niñas, yo todo le consulto, es mi amigo, es mi hermano, es mi familia… Yo creo que las niñas van a hacer su vida pero yo siempre me voy a sentir que soy familiar de él o que si él me necesita ahí voy a estar…”, confesó. En otro momento, la estrella de telenovelas también hizo énfasis en los temores que logró superar tras su ruptura, lo que de cierta manera ha significado una evolución de la que se siente orgullosa. “Es una etapa que ha sido muy buena para mí, a la que le tenia miedo, la separación, como que estar solos y en pandemia, (después de) 17 años, casados como 15…”, agregó.

