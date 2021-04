El elenco de 'Glee' se reúne para homenajear a Naya Rivera a 9 meses de su partida

Han pasado ya nueve meses desde que el mundo se despidió por última vez de Naya Rivera. Tras varios días de intensa búsqueda tras su desaparición en el Lago Piru, se cumplieron los peores presagios con el hallazgo de su cuerpo. La noticia sacudió al mundo del espectáculo, especialmente a sus familiares y amigos más cercanos, pero aunque la herida está aún lejos de sanar, la memoria de la intérprete sigue presente en sus seres queridos y prueba de ello ha sido el emotivo homenaje que recientemente le han organizado sus compañeros de Glee, la serie que la catapultó a la fama, el cual ha estado encabezado por Demi Lovato. Seis años después de que este éxito televisivo llegara a su final, sus estrellas se han reunido de manera virtual para recordar a su amiga y colega, quien interpretara a Santana Lopez.

La noche de este jueves, Naya fue homenajeada durante la entrega de los GLAAD Media Awards. Dieciséis integrantes del elenco de Glee se conectaron en una videollamada grupal recordar a la actriz y para conmemorar los 10 años desde que su personaje tuvo un momento significativo en su historia, al revelar sus verdaderas preferencias. Matthew Morrison, Chris Colfer, Jane Lynch, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Amber Riley, Heather Morris, Darren Criss, Harry Shum Jr., Lauren Potter, Becca Tobin, Alex Newell, y más, se volvieron a ver luego de haber trabajado juntos por varios años.

“Su ambición y sus logros inspiraron a las mujeres latinas de todo el mundo”, comentó Demi, quien tuvo un papel recurrente en la serie como pareja de Santana y fue la encargada de presentar a las estrellas de la serie. “Siempre apreciaré la oportunidad de interpretar a la novia de Naya, Dani, en Glee… El personaje que interpretó Naya fue innovador para las chicas queer en el clóset, como yo lo era en ese momento”, agregó. La actriz y cantante consideró la partida de Naya como “un momento particular de angustia” en lo que ya era un año muy duro por sí mismo, pues la consideraba una buena amiga.

Demi cedió la palabra a los compañeros de Naya, quienes coincidieron en que, más allá de su papel en la pantalla, la actriz era una persona llena de cualidades que sabía ganarse el cariño de quienes la rodeaban. “Siempre hubo mucho más de lo que se veía con Naya”, dijo Darren, quien dio vida a Blaine Anderson. “Ella hizo reír a todos en la pantalla y fuera de ella, pero lo verdaderamente bueno es saber que lo haces reír porque sabes que en realidad hiciste algo realmente divertido”, comentó por su parte Jenna Ushkowitz, quien interpretó a Tina Cohen-Chang.

Matthew, quien encarnó al profesor Will Schuester, admitió que, más allá de sus cualidades como actriz, admiraba más a Rivera por el amor que sentía por su hijo. “Naya y yo éramos buenos amigos en el programa, pero creo que nos hicimos mejores amigos cuando ambos tuvimos hijos”. El homenaje terminó con unas palabras de la madre de Naya, Yolanda Previtire, quien no pudo estar en la reunión virtual, pero que quiso ser parte de este significativo encuentro. “Naya se sentiría honrada de recibir este reconocimiento. Cuando le dijeron a Naya que Santana sería lesbiana, me llamó para avisarme y le pregunté cómo se sentía al respecto y me dijo: ‘¡Me siento muy bien!’ No sabíamos que ella impactaría a tanta gente en la comunidad LGBTQ”, expresó.

El trágico fallecimiento de Naya

Naya falleció luego de ser reportada como desaparecida el 8 de julio en el lago Piru, en California, a donde había acudido con su hijo Josey de cuatro años, quien fue encontrado dormido solo en su bote. Tras seis días de intensa búsqueda, el cuerpo de la intérprete fue hallado y la autopsia confirmó que su muerte se debió a ahogamiento. Las autoridades señalaron en su reporte que la estrella de Glee hizo todo lo posible para poner a salvo a su hijo, sin embargo, ella no consiguió salir del agua. El pequeño, quien actualmente vive con su padre - Ryan Dorsey- fue crucial en la investigación sobre el caso de su mamá, pues fue él quien explicó a las autoridades que tras encontrarse con un remolino, ella le ayudó a subir al bote y cuando miró hacía atrás ella había desaparecido en el agua. El sheriff señaló en su momento que aparentemente Naya “logró tomar la suficiente energía para meter al niño en el bote, pero no tanta como para salvarse a ella”.

