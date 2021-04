Gaby Crassus reaparece en televisión para recordar a Rodrigo Mejía: ‘Lo más difícil no fue decirte adiós, sino vivir sin ti’

A unos días de que se cumplan dos meses (el próximo 11 de abril) del sensible fallecimiento del actor Rodrigo Mejía, su esposo, la conductora Gaby Crassus reapareció en televisión para hablar por primera ocasión del difícil duelo que está enfrentado, no sólo por la partida de su esposo, también la de suegro a quien veía como un padre. Con los sentimientos a flor de piel la presentadora narró por primera ocasión cómo fue, luego de dar positivo a Covid-19, la situación del actor y de su suegro se complicó hasta arrebatarles la vida. “Lo más difícil no fue decirte adiós, sino vivir sin ti”, dijo visiblemente emocionada Gaby en entrevista con Mimi en su programa de televisión Mimi Contigo que se convirtió en el foro donde decidió romper el silencio y compartir con el público su testimonio de cómo el virus se llevó a dos personas de su familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La conductora reconoció que cuando Rodrigo comenzó a sentirse mal y su prueba de Covid salió positiva, no pensó que se estaba enfrentando a la despedida más dolorosa de su vida: “Jamás me imaginé que algo así nos podría pasar, Rodrigo era un hombre sano, tenía 46 años, él no tenía ninguna condición, no había razón para que le pegara así (…) De repente, de la noche a la mañana, en cuestión de horas, se vino abajo. Él dio positivo el 9 de enero, sábado y el otro sábado, 16 de enero, estábamos en el hospital. Los niños no volvieron a ver a su papá desde el 9 de enero”. Gaby reconoció que cuando dejó a su esposo en el hospital, jamás se imaginó que no volvería a salir de ese lugar.

VER GALERÍA

A la dura despedida de Rodrigo se sumó la de su papá, don Salvador Mejía, quien falleció el 30 de enero, sólo un par de semanas antes de que su esposo perdiera la batalla contra el virus: “No sólo se fue mi suegro, se fue mi papá, porque ellos son mi familia, a parte, mi suegro era la luz de mis ojos, yo fui la niña de la casa por mucho tiempo, en la casa sólo era Rodrigo y mi cuñado”, comentó. Aunado a esta situación, Crassus estaba lidiando con el fallecimiento de su mamá quien murió en Venezuela, en noviembre pasado: “Rodrigo murió un 11 de febrero, el 10, se cumplieron tres meses de que mi mamá falleció, mi mamá no falleció de Covid, ella tenía otras condiciones, pero también fue muy fuerte, porque fue justo en plena pandemia; en Venezuela, el espacio aéreo estaba completamente cerrado, no había manera, mi pasaporte venezolano estaba vencido (…) obviamente no estuve cuando mi mamá murió, llegué a los dos días de que mi mamá murió”.

Sincera y con el corazón en la mano, Gaby reconoció que ha sido muy complicado lidiar con tres pérdidas tan importantes en tan poco tiempo: “Me da pánico porque digo: ‘Ya no tengo mamá, no tengo papá, no tengo hermanos porque soy hija única, y se me fue mi esposo”. La conductora confesó que la partida de su esposo ha sido muy complicada debido a que la vida que tenía con él era un sueño hecho realidad: “Yo soy hija de padres divorciados y lo que yo siempre añoraba era tener una familia bonita, una familia unida y lo tuve, lo logré y me lo arrancaron de la noche a la mañana, porque yo tenía un matrimonio muy bonito, yo tuve al mejor compañero, al mejor esposo, mis hijos tuvieron al mejor papá y no es justo”.

VER GALERÍA

Sus hijos, el motivo por el que sigue de pie

En medio del dolor, Gaby reveló que han sido sus hijos, Matías y Mauro, por quienes se mantiene fuerte y para quienes vive: “Me sigo sintiendo, así como esta película de La vida es bella, así me siento que, aunque se me está derrumbado el mundo a pedazos, yo tengo que hace que ellos vean una vida bonita que ellos tengan esperanza, que ellos tengan seguridad que ellos sepan que todo va a estar bien, aunque en este momento no lo esté. Por ellos yo estoy aquí, por ellos yo estoy de pie”. Por último, la conductora agradeció a todas las personas que le han enviado mensajes a través de redes sociales y envió un mensaje a todas las mujeres que, como ella, perdieron a su esposo por el Covid y se quedaron con niños pequeños: “No sé cómo, porque ahorita no sé cómo, pero vamos a salir adelante, claro que vamos a salir adelante, de eso tienen que estar seguras, porque así va a ser”, dijo entre lágrimas.