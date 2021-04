Es un hecho, Ana Brenda Contreras regresa a la actuación, ¿en qué proyecto?

Después de casi dos años de haber decidido ponerle una pausa a su carrera como actriz, Ana Brenda Contreras compartió con sus seguidores la noticia de que su regreso a la pantalla chica es inminente, en un proyecto que la tienen muy ilusionada. Aunque sus fans la pudieron ver recientemente en el programa Tu cara me suena, en su faceta como conductora, ya extrañan verla actuando, así que celebraron por todo lo alto su ingreso a la serie Pálpito, original de Netflix, donde la veremos compartir créditos con Michel Brown y Sebastián Martínez. Recordemos que en 2019, Ana Brenda decidió tomarse una pausa para dedicarse tiempo a ella, momento en el que prometió volver cuando una historia la conquistara.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de Twitter, Ana Brenda escribió: “¡Sorpresa bebés!”, para luego compartir una imagen en la que se daba algunos detalles de esta producción que marcará su regreso: “Esto es lo que se viene en @NetflixLAT desde Colombia. Pálpito una serie original de Netflix producida por CMO Producciones”, se lee en la foto que publicó. Como era de esperarse, la noticia, rápidamente se viralizó gracias a sus seguidores, quienes están felices de verla de nuevo en acción en la faceta con la que ha ganado fama internacional, tal como sucedió con su participación en la serie norteamericana Dynasty, proyecto del que salió por decisión propia y que se convirtió en su último como actriz.

VER GALERÍA

Recordemos que tras su salida de Dynasty, Ana Brenda se sinceró en entrevista para People en Español y detalló las razones que la llevaron a tomar la decisión de ponerle un alto total a su carrera de actriz: “Yo venía arrastrando mucha carga de trabajo, estrés y cosas personales que hicieron mi estancia en Atlanta muy difícil y repercutieron en mi salud”, comentó en aquella conversación. En aquel momento, los medios manejaron mucho la palabra "retiro"; sin embargo, eso jamás estuvo en la mente de la actriz quien, tiempo después comentó en Instagram: "Regresaré cuando algo me guste",

El año pasado, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ana Brenda reconoció que tenía muchas ganas de regresar a trabajar a México: “Aquí me falta mucho por hacer, me encantaría hacer una serie mexicana buena, me gustaría seguir haciendo televisión, pero a lo mejor no una telenovela tan larga como se usaba antes, ya no se puede vivir así o como hicimos las dos temporadas juntas de Amar sin ley”, comentó. En esta conversación, la actriz también reconoció que está orgullosa de sus raíces y que le encanta presumir por el mundo su orgullo mexicano.

VER GALERÍA

¿Seguirá buscando el sueño americano?

Tras su salida de Dynasty, mucho se especuló sobre si Ana Brenda había renunciado a buscar el sueño americano en Hollywood, una situación de la que también se sinceró con Mara a quien le confesó que sí seguirá tocando puertas, pero no limitará su carrera a ese objetivo y así lo explicó: “También quiero seguir trabajando en Estados Unidos, pero tampoco voy a dejar que por estar persiguiendo algo allá me quite de estar haciendo cosas bien interesantes y a esta edad que, además siento que es una gran edad, porque ya sabes más o menos de qué va y te faltan hacer cosas como actriz, entonces, creo que me hace falta cosas hacer aquí (en México)”, comentó cuando la cuestionó si seguirá buscando suerte en Hollywood.