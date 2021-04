Tras anunciar su ruptura amorosa, Raúl Araiza se reencuentra con su exnovia en el programa Hoy

Más allá de las circunstancias por las cuales Raúl El Negro Araiza y María Amelia Aguilar tomaron la decisión de poner punto final a su noviazgo, el cariño que los une es inquebrantable, así lo han revelado, cada uno por su lado, al ser cuestionados sobre este rompimiento que se dio un año después de que comenzaran a salir. Ahora, y tras unos días de incertidumbre, la expareja ha sido la protagonista de otro comentado momento; el de su esperado reencuentro en el foro del programa televisivo Hoy, espacio en el cual ambos colaboran, y en donde en más de una ocasión dieron algunos vistazos de la buena química que los llevó a dar el siguiente paso.

La sorpresa, y los detalles detrás de todo lo que aconteció fuera de cámaras, lo reveló la conductora Andrea Escalona, quien a través de su sección titulada La Novela de Hoy, entrevistó por separado a los exnovios, que no se dejaban ver juntos en el foro del matutino desde que El Negro confirmó el fin de su noviazgo. “Cuando uno termina algo por cuestiones de trabajo, como es así, te ves con todo el amor y cariño del mundo…”, aseguró Araiza ante los cuestionamientos de su compañera, que con toda simpatía hizo una especie de sondeo entre algunos de los integrantes de la producción, a quienes les pidió su opinión al respecto. “No sé, pero yo los vi platicando”, respondió Arath de la Torre, mientras que otro miembro del equipo aseguró que los había visto “echándose unas miradas”.

En otro instante de esta misma entrega, Escalona no perdió la oportunidad de poder conversar con María Amelia, a quien le pidió que le diera su versión de la “novela de la vida real”, de lo que había pasado entre ella y su ex. “Pues nada, así pasa cuando sucede. Terminamos súper bien y nos llevamos increíble, y antes que pareja fuimos amigos y el amor no se ha muerto, entonces eso ayuda muchísimo…”, dijo la psicóloga a las cámaras del programa Hoy, visiblemente sonriente y tomando de la mejor manera la situación, aunque sin ahondar en los pormenores del reencuentro que mantuvo con Araiza.

¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura?

A finales de marzo, Raúl El Negro Araiza se tomó un tiempo para sincerarse sobre algo que estaba ocurriendo en su corazón, pues confirmó que después de un año de noviazgo con María Amelia, ambos habían terminado. “Te lo confirmo, no hubo terceras personas ni abusos, el motivo principal por el que ambos tomamos esta decisión fue mi trabajo. Claro que no puedo echarle la culpa a lo que me da de comer, pero esa es la razón…”, explicó el también actor en entrevista con TV Notas, que además dijo que se trató de una decisión tomada de común acuerdo. “Todo iba bien, con problemas normales, pero lo del tiempo era muy importante, y con todo el dolor del mundo y el amor que nos tenemos, decidimos que lo mejor era terminar la relación…”, explicó, refiriéndose a la constante actividad profesional que tendrá próximamente, ahora como parte del elenco de la telenovela La Desalmada.

Por su lado, María Amelia también habló de este comentado rompimiento, poniendo de frente el inmenso cariño y amor que los une a pesar de este nuevo giro en sus vidas sentimentales. “Fue algo hablado entre los dos. Nos costó mucho trabajo tomar la decisión adecuada. Obviamente llevábamos un tiempo decidiendo, pues era por el bien de la relación, por su bien y por el mío. No por falta de amor (se dio la ruptura), ni por falta de ganas, simplemente empezamos a ver ciertas complicaciones en nuestra relación. Yo empecé a tener una carga de trabajo y él de pronto empezó a ver que tenía este rollo de la telenovela…”, dijo la terapeuta en entrevista con Las Estrellas.

